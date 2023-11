Turismo de Italia vuelve un años más a estar presente en la Feria IBTM World

viernes 24 de noviembre de 2023 , 07:36h

El Organismo Oficial Italiano para el Turismo, ENIT, estará presente del 28 al 30 de noviembre en la Feria IBTM World, cita clave para el Turismo MICE.

La IBTM World está considerada como la feria internacional más importante del turismo MICE enfocada a los profesionales del sector del Turismo MICE.

Las ciudades de Bolonia, Milán, Roma y Venecia realizarán presentaciones de sus fortalezas como ciudades de Turismo de Negocio

Italia vuelve a estar presente en la Feria IBTM World de Barcelona que se celebrará del 28 al 30 de noviembre, en el recinto de Fira Barcelona Gran Vía. Para ello, contará con un amplio stand al que acudirán 80 empresas del sector turístico relacionadas con los congresos y convenciones quienes asesorarán e inspirarán sobre todo lo que Italia ofrece en la organización de eventos. Además, participarán 11 regiones de Italia junto a la ciudad de Roma.

Durante los tres días de Feria se realizará un amplio programa de presentaciones en el propio stand ubicado en el D50-55:

Martes, 28 de noviembre

12:00 h: Destination Experience, a cargo de YesMilano Convention Bureau:

Milán: Home del Diseño. Descubra Milán, la ciudad del estilo de vida y el diseño, su próximo destino para eventos.

17.30 h: Aperitivo Italiano, patrocinado por la Región de Sicilia.

Miércoles, 29 de noviembre

12.00 h: Destination Experience, a cargo de Venice Region Convention Bureau Network:

Venice Region Convention Bureau Network - ¿Sueña con un evento inolvidable? Si puede soñarlo, en el Véneto, Italia, ¡puede hacerlo!

14.30 h: Destination Experience, by Roma & Lazio Convention Bureau.

“Lazio on the Road”

17.30 h: Aperitivo italiano, patrocinado por la Región Campania.

Jueves, 30 de noviembre

12.00 h: Destination Experience, by Bologna Convention & Visitors Bureau and Riviera di Rimini Convention Bureau.

“Bologna and Rimini – The conference hubs of Emilia Romagna”

Italia es uno de los destinos con mayor potencial dentro del turismo de Congresos y Exposiciones. Cuenta con más de 13.000 salas de reuniones y congresos, ubicadas en 4.000 lugares únicos que incluyen los más modernos complejos hoteleros, villas históricas, palacios y castillos, además de contar con modernas infraestructuras y centros de congresos de última generación. Italia lleva años posicionándose como un destino perfecto para todo tipo de eventos y con 59 lugares señalados por la UNESCO, es el país con el mayor número de entornos culturales en el mundo de la Organización de Naciones Unidas.

En los últimos años y en relación al turismo de negocios, Italia ha escalado puestos en la clasificación mundial de la ICCA (Asociación Internacional de Congresos y Convenciones) colocándose como el tercer destino más importante a nivel mundial y el segundo a nivel europeo con más de 520 reuniones, tras España (528) y Estados Unidos (690) firmemente en el primer puesto. En 2022, cerca del 85% de las reuniones fueron presenciales, unas 9.000 de un total de más de 10.500. La capital, Roma, y la ciudad de Milán ocupan los puestos decimocuarto y decimoctavo, con 79 y 66 reuniones, respectivamente, mientras que en la clasificación europea ambas ascienden una posición.

Los viajes MICE combinan cada vez más el ocio y los negocios. La fórmula mixta (negocios + ocio) se desprende de la encuesta ENIT basada en datos de ForwardKeys, WTTC (previsiones de Euromonitor), Bankitalia, Deloitte y WTTC (Trip.com) durante la feria internacional IMEX 2023, del 23 al 25 de mayo en Fráncfort. Ya en 2021 se produjo una recuperación en el segmento de negocios, que creció un 31% en comparación con los niveles de 2020, cuando el gasto mundial en viajes corporativos había caído un -56% respecto a 2019. Según Skyscanner, uno de cada seis encuestados se inclina por los viajes combinados: trabajar en vacaciones es una opción estratégica, ya que "se dispone de más tiempo en el destino" (55%) y "es más barato, volando en horarios más tranquilos" (51%).