Bosch celebra su primera Jornada sobre Hidrógeno Verde

jueves 30 de noviembre de 2023 , 07:49h

Bosch, compañía de tecnología y servicios, ha celebrado su primera jornada sobre hidrógeno verde en España. El evento, que ha tenido lugar en la sede central de la compañía ubicada en Madrid, ha contado con la participación de representantes internos del grupo Bosch en España como Niki Berger, experto en tecnología de pila de combustible y ecosistemas de Bosch, Julio César Álvarez, Energy Sector Manager de Bosch Rexroth, Emma Nogueira, directora de Desarrollo de Negocio de Bosch, Goretti Ganzo, head of Industrial Sales de Home Comfort en España y Ricardo Olalla, vicepresidente de ventas de Bosch Mobility para España y Portugal. Como portavoces externos, han participado Shane Stephens, CDO de FirstElement Fuel; Miguel Angel Alonso, director of Engineering and EU Funds Office de ASLA; Pablo Arjonilla ,Global Innovation manager de Iveco Group; Fernando Ley, Socio fundador y COO de MFM Academy ; Mariano García, CEO de Inhiset; Álvaro Pérez, head of Business Development de Enagas Renovable; Maria Deryugina, Intelligence manager de Repsol; Elena Corrales, directora de desarrollo de Ecosistema Colaborativo de Navantia y Emilio García, director de Innovación y desarrollo de patentes de Talgo. Además, la jornada ha contado con la presencia de Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, quien ha sido el encargado de clausurar la jornada.

Con el fin de seguir avanzando hacia un mundo climáticamente neutro, Bosch ha dado a conocer su apuesta por una economía basada en el hidrógeno verde, por lo que está intensificando sus inversiones en este campo. Así, desde la compañía señalan que, entre 2021 y 2026, Bosch habrá invertido un total de casi 2.500 millones de euros en el desarrollo y la fabricación de sus tecnologías de hidrógeno. Son cuatro los ejes de su hoja de ruta: la necesidad de acelerar la producción de hidrógeno en la UE, la creación de cadenas de suministro globales, su uso en todos los sectores de la economía y la importancia de crear rápidamente infraestructuras de distribución de hidrógeno en Europa.

Durante la jornada, los invitados han podido disfrutar de una presentación donde el presidente de la compañía para España y Portugal, Javier González Pareja, ha hablado sobre la apuesta de Bosch por el hidrógeno. "Bosch conoce el hidrógeno y está creciendo con él. Operamos a lo largo de toda la cadena de valor del hidrógeno, desarrollando tecnología para su producción y aplicación”, ha declarado Javier. Por su parte, la directora de desarrollo de nuevos negocios de Bosch en España, Emma Nogueira, ha centrado su participación en explicar el ecosistema del hidrógeno en Bosch. Posteriormente, en cada una de las tres mesas redondas se han marcado las claves de la hoja de ruta del hidrógeno verde y los principales desafíos a nivel local.

Retos del hidrógeno en la movilidad

El hidrógeno verde ha sido uno de los grandes protagonistas de la jornada como una solución tecnológica importante para la descarbonización de la movilidad. En concreto, se ha destacado su especial importancia para aquellas áreas en las que la electrificación mediante baterías resulta más difícil, como el transporte pesado, un sector para el que Bosch ha desarrollado sus soluciones de pila de hidrógeno para camiones, autobuses y autocares, y maquinaria pesada.

Durante la mesa, también se ha debatido sobre la necesidad que tienen los operadores logísticos o de transporte de pasajeros de encontrar socios que les permitan cubrir toda la cadena de valor y descarbonizar sus operaciones gracias al hidrógeno verde. ALSA, Iveco, First Element Fuels, Bosch y Bosch Rexroth están trabajando en sus áreas respectivas en desarrollar soluciones que hagan realidad una movilidad descarbonizada basada en el hidrógeno. Así, la colaboración entre empresas, con el necesario apoyo público, es imprescindible para desarrollar el ecosistema de la movilidad con hidrógeno verde. “El hidrógeno verde es una solución ideal para descarbonizar el transporte. Bosch, además de aportar soluciones tecnológicas, quiere colaborar promoviendo proyectos concretos y acuerdos entre todos los actores que permitan el uso del hidrógeno verde en aplicaciones reales de movilidad” ha declarado Ricardo Olalla, vicepresidente de ventas de Bosch Mobility para España y Portugal.

Bosch ha anunciado recientemente el inicio de la producción en serie de su sistema de propulsión por pila de combustible en su localización de Stuttgart-Feuerbach. Nikola Corporation, con sede en EE. UU., es el cliente piloto con su camión eléctrico de pila de combustible de hidrógeno Clase 8, que ha sido lanzado al mercado norteamericano en el tercer trimestre de 2023.

Energía térmica, tendencias y normativa del hidrógeno, H2 Ready

Una de las principales conclusiones a las que se ha llegado desde la división Bosch Home Comfort es que los combustibles renovables, incluido el hidrógeno, siguen siendo una piedra angular en el apoyo a otras soluciones en la descarbonización del sector de la construcción, comercial e industrial. Todos ellos ofrecen una solución para descarbonizar casos de uso especialmente difíciles, tales como viviendas, edificios e industrias difíciles de renovar. Otro de los grandes protagonistas ha sido la tecnología de combustión de hidrógeno H2 Ready, que está lista para instalarse y sustituir a las calderas de baja eficiencia y que son poco sostenibles. En este sentido, Goretti Ganzo, Head of Industrial Sales de Bosch Home Comfort en España ha señalado que “la combustión del hidrógeno en calderas es ya una realidad. Debemos preparar nuestros hogares e instalaciones con equipos H2 Ready para que puedan beneficiarse de las ventajas de este combustible”.

La unión hace la fuerza

Por último, en la última mesa de debate, se ha destacado el papel del hidrógeno como vector energético clave para descarbonizar la economía. Existen diversos proyectos instalados que demuestran la viabilidad técnica de las tecnologías basadas en H2. Sin embargo, en esta fase incipiente, el sector se ha encontrado con obstáculos para lograr una escalabilidad más rápida. La evolución de la oferta y la demanda, así como las redes de transporte son claves para desplegar la economía del hidrógeno. En este sentido, las alianzas y las grandes infraestructuras compartidas como los valles del hidrógeno ayudan a desplegar la tecnología y a generar confianza en el mercado. Así, por ejemplo, Bosch, Enagás Renovable, Navantia y Talgo, entre otras entidades, están presentes en la Alianza Shyne, liderada por Repsol. Se trata de un consorcio de más de 33 entidades de diferentes sectores que tiene el objetivo de promover proyectos de hidrógeno renovable en todos los ámbitos de la economía española y aspira a ser un proyecto de referencia y alineado con los objetivos marcados por la Unión Europea, y el Gobierno de España a través de la Hoja de Ruta del Hidrógeno.

“Bosch apuesta fuertemente por el hidrógeno y está desarrollando soluciones tecnológicas a lo largo de toda su cadena de valor: generación, almacenamiento, aplicaciones y uso. Para acelerar la descarbonización y maximizar el valor añadido de nuestras industrias, nos apoyamos en alianzas y proyectos colaborativos como Shyne” ha destacado Emma Nogueira, directora de desarrollo de nuevos negocios de Bosch en España.

“En la jornada se ha podido apreciar cómo el hidrógeno es una solución transversal; aporta soluciones sostenibles a todos los sectores: energía, transporte, movilidad e industria, contribuyendo a la descarbonización de todos ellos y al aumento de la seguridad energética”, señaló Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, quien ha sido el encargado de cerrar la jornada.