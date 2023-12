El espacio gastronómico de Casa Cacao llega al hotel Las Arenas Balneario Resort de Valencia

jueves 07 de diciembre de 2023 , 08:04h

De cara a la campaña de Navidad 2023, el Hotel Las Arenas Balneario Resort 5* GL de Valencia, que forma parte de la cadena española Hoteles Santos y del prestigioso grupo The Leading Hotels of the World, acoge un nuevo espacio gastronómico de la mano de Casa Cacao, la chocolatería Bean-to-Bar de El Celler de Can Roca, liderada por Jordi Roca.

Del 5 al 19 de diciembre, el hotel acogerá en su hall un pop-up de Casa Cacao para la campaña navideña con productos muy especiales de su catálogo. Incluirá tanto bocados clásicos como de nueva creación y, muy especialmente, los diseñados en exclusiva para la temporada navideña: sus figuras de chocolate, turrones y los panettones (tradicionales o de cacao), por lo que se convertirán en el regalo perfecto para estas fechas.

El pop-up pondrá a disposición de los huéspedes y del público general creaciones de chocolate muy variadas. Se podrá descubrir el mundo tradicional de Casa Cacao con sus bombones, tabletas de chocolate y carambinas, entre otros. También se podrán adquirir libros y productos variados de El Celler de Can Roca, al igual que será una oportunidad para conocer la nueva línea de destilados de los hermanos Roca, Esperit Roca.

Esta iniciativa surge tras la exitosa experiencia veraniega ofrecida en los jardines del hotel este verano con Rocambolesc, la heladería de Jordi Roca y Alejandra Rivas, que tuvo una gran acogida entre el público local valenciano y visitantes.

Casa Cacao estará disponible durante dos semanas en el Hotel Las Arenas Balneario Resort de lunes a jueves de 16 a 20 hrs. y de viernes a domingo de 10.30 a 20 hrs.

Además, con el objetivo de acercar esta experiencia gastronómica a todos los huéspedes del establecimiento y ofrecer el mejor servicio posible, dispondrán en las habitaciones de productos de la chocolatería de primera calidad.