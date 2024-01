Abama Tennis Academy, el único complejo español que reúne tres Challenger en 2024

jueves 18 de enero de 2024 , 20:43h

Abama Tennis Academy reunirá tres Challenger este 2024, igualando en importancia a otros destinos internacionales.

Combinar una relajante estancia en las exclusivas Villas del Tenis de Abama Hotels, en el sur de Tenerife, con el mejor tenis que se dará, sin duda, en alguna de las tres finales de los torneos del circuito internacional ATP Challenger que se celebrarán en Abama Tennis Academy este primer trimestre de 2024.

Tras el éxito de la temporada pasada, Abama Resort Tenerife vuelve a ser sede del evento más importante del tenis profesional masculino celebrado en el Archipiélago canario este 2024, con un torneo Challenger 100 y dos torneos Challenger 75. Sus finales tendrán lugar el 21 de enero, el 25 de febrero y el 3 de marzo, respectivamente.

Sin duda, la experiencia será completa para los asistentes que puedan disfrutar de una estancia inolvidable en las Villas del Tenis que, localizadas a pie de pista, cuentan con piscina privada climatizada, jardín y terraza con exclusivo mobiliario de exterior que invita al descanso, y unas maravillosas vistas al océano Atlántico y a La Gomera.

De dos y tres dormitorios, esta colección de villas de cuidado interiorismo que ofrece el hotel de 5* Los Jardines de Abama Suites, se dirige al viajero de alto nivel. Como marcan las tendencias actuales del gran lujo, los huéspedes apuestan por amplios espacios y un entorno de tranquilidad, junto a experiencias únicas como la que podrán disfrutar en la zona VIP de la pista central de Abama Tennis Academy durante alguno de los intensos partidos y las finales de los torneos ATP Challenger. Todo ello, incluido en un pack que suma los servicios más exclusivos, con la increíble gastronomía del restaurante Tágara en Plaza Abama para un desayuno gourmet, y el Melvin by Martín Berasategui en el hotel Las Terrazas de Abama Suites, con una cena degustación con sello de gran chef, en la que va incluido un maridaje de vinos. Una gran apuesta para conocer toda la oferta que Abama Hotels y My Way Hotels & Resorts ofrecen en el destino.

La celebración de estos tres torneos organizados por MEF Tennis Events, harán que Abama Tennis sea el complejo tenístico que sume más torneos del circuito ATP Challenger Tour en España este año, elevándose a la altura de otros destinos internacionales como Indian Wells en California (Estados Unidos), Buenos Aires (Argentina), Oeiras, cerca de Lisboa (Portugal), o la ciudad de Nonthaburi, a apenas quince minutos de Bangkok (Tailandia), entre otras, que cuentan también con varias competiciones anuales de la ATP.

Una lista de lujo

El Tenerife Challenger contará con la participación de jugadores de élite y gran prestigio como el primer cabeza de serie, el italiano Fabio Fognini, exnúmero 9 del ranking de la ATP, o el francés Benoit Paire, exnúmero 18 de la ATP, el jordano Abdullah Shelbayh, que se ha formado en la Rafa Nadal Academy, o Brandon Nakashima, ganador de las Next Gen ATP Finals en 2022.

Además de estas figuras internacionales, el cuadro principal reunirá a seis tenistas españoles: Pedro Martínez, 114 de la ATP y cabeza de serie número 2, Pablo Llamas Ruiz, 162 de la ATP y cabeza de serie número 6, jugador que logró alcanzar los cuartos de finales en el Tenerife Challenger 3 del año pasado, ganando su primer trofeo de la categoría en Segovia; Daniel Rincón, 185 de la ATP, que suma cinco semifinales en estos torneos; Alejandro Moro Cañas, 241 de la ATP; el barcelonés Pol Martin Tiffon, 393 de la ATP; y Martín Landaluce, 445 de la ATP, exnúmero 1 del mundo junior y ganador de US Open Junior 2022; siendo considerados estos dos últimos como dos de las jóvenes promesas a nivel internacional del circuito de la ATP.