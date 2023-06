Abama Garden, un nuevo espacio al aire libre en Tenerife para eventos

lunes 26 de junio de 2023 , 08:59h

La firma hotelera Abama Hotels, que gestiona My Way Hotels & Resorts, ha puesto en el mercado un nuevo espacio para la organización de eventos al aire libre, multifuncional, diáfano y polivalente, de 3.800 metros cuadrados y capacidad máxima para 1.800 personas.

El clima privilegiado de Guía de Isora hace de Abama Garden, el nuevo espacio que incluye en su oferta Abama Hotels, marca hotelera bajo la que operan Las Terrazas de Abama Suites y Los Jardines de Abama Suites, la localización ideal para organizar todo tipo de eventos: corporativos, sociales, culturales, educativos, deportivos y de ocio; al contar además con un entorno paradisíaco, con vistas a La Gomera y al Océano Atlántico, y todas las facilidades a nivel de infraestructuras.

La organización de actos y fiestas al aire libre se han convertido en una alternativa muy de moda en nuestro país, al permitir disfrutar del buen tiempo, el paisaje y la mejor compañía. Canarias, es sin duda, la comunidad autónoma que mayores privilegios concentra en este sentido de toda España al contar con temperatura ideales durante todo el año, y Abama Resort Tenerife, con sus 160 hectáreas y sus más de 25.000 palmeras, se convierte en un jardín tropical al servicio de cualquier evento que aspire a ser único y especial.

La pandemia nos ha enseñado a disfrutar del aire libre y también del presente. Por ejemplo, las parejas buscan la personalización y la creatividad para que ese día sea recordado siempre, con un sello único y personal. Pero no solo los eventos sociales se han quitado el corsé, también lo han hecho los eventos corporativos, que por primera vez salen de auditorios y palacios de congresos, para plantearse otros escenarios más relajados y donde los asistentes puedan disfrutar también del continente, además de los contenidos.

“La tecnología es la gran protagonista de este cambio”, asegura Jorge Monje, director de Operaciones de My Way Hotels & Resorts. “Creo que la sociedad busca ahora, tras la pandemia, que cualquier evento pueda convertirse en algo experiencial y eso es algo que de forma natural nos facilitan los espacios sin techo. La innovación hará que poco a poco vayan dándose más eventos corporativos y profesionales al aire libre, no solo sociales o culturales, como ha sido la tendencia hasta el momento”, afirma.

Recientemente Abama Garden ubicado justo frente a Abama Golf, en el municipio de Guía de Isora, ha acogido la primera edición del Foro Inmobiliario y de la Construcción de las Islas Canarias, organizado conjuntamente por Arum Group y Abama Luxury Residences, y este martes, 27 de junio, será sede del Gran Debate Hotelero, organizado por Grupo Vía.

Jorge Monje explica que “es un espacio creado con el objetivo de cubrir el espectro MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) de Abama Resort Tenerife. Y tras haber organizado distintas celebraciones como aniversarios, fiestas corporativas y bodas, ya estamos preparados para promocionarlo. Hemos hecho los deberes y todo funciona a la perfección. Se trata de un recinto con red de saneamiento, suministro de agua, sanitarios, acometida de luz eléctrica y todas las facilidades para hacer de cualquier acto un encuentro perfecto”, asegura el directivo de My Way Hotels & Resorts.

Según el tipo de montaje se han calculado distintos aforos que van desde 1.800 personas para un cóctel o un festival musical o teatral, hasta las 1.000 personas para banquetes o barbacoas.

“Lo bueno de utilizar espacios al aire libre es que puedes convertir en magia y pura fantasía cualquier evento, transforma sueños en realidades, y Abama Garden es un espacio con una energía especial que estamos seguros de que se convertirá en uno de los más reclamados de las islas”, apunta.