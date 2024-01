Todo lo que pueden hacer por tu salud capilar las flores

martes 30 de enero de 2024 , 07:08h

Las flores son las absolutas protagonistas de la gama de productos capilares SAHB Génesis, aplicados a distintas terapias de alisado, reequilibrantes, de color, de recuperación, de antiencrespamiento o sellado post mechas, entre otras. Hablamos concretamente de la magnolia, la orquídea y el lirio de Florencia, de cuyas propiedades para nuestro cabello nos habla Vicente Sancho, uno de los socios fundadores de la marca.

La firma cosmética española SAHB Génesis está presente en numerosos salones de peluquería de toda España. Sus productos, desde serums a champús, cremas y mascarillas, se aplican sobre el cabello en diferentes terapias con el objetivo de hidratarlo, nutrirlo, desencresparlo, etc. Uno de sus responsables es Vicente Sancho, que reconoce que el mundo floral y todos los secretos que esconde, fueron la principal fuente de inspiración a la hora de crear SAHB Génesis: “Las flores estimulan los sentidos, provocan emociones y también ayudan a relajarnos, gracias a su aroma delicado y sutil así como a sus pétalos, que concentran importantes aceites esenciales, vitaminas y antioxidantes. Estos, actúan directamente en el campo de la salud, la belleza y el bienestar”.

Por ejemplo, la magnolia contiene altas cantidades de magnolio y honokiol, dos compuestos orgánicos hasta mil veces más poderosos en antioxidantes que la vitamina E, protegiendo al cabello del daño de los radicales libres y aportando nutrición y elasticidad. El lirio de Florencia destaca por sus flavonoides, capaces de inhibir las enzimas involucradas en la generación de radicales libres y iones metálicos, lo que ayuda en el cuidado especial al color del cabello. Por último, la orquídea tiene un alto poder hidratante, emoliente, suavizante y también antiirritante. Sus pigmentos antociánicos se comportan como captadores de radicales libres, evitando las radiaciones ultravioletas en el cabello y protegiéndolo del estrés oxidativo en los más frágiles y maduros.

“Desde hace muchos años, el cuidado del cabello pasó a ocupar un puesto preponderante no sólo para salones y marcas, también para el resto de la gente, cada vez más preocupada por su salud capilar, afectada en parte por el estrés diario al que estamos sometidos. Hoy en día es imposible hablar de un pelo bonito si no está y no se ve saludable”.

¿Qué es SAHB Génesis?

SAHB Génesis es un sistema de reeducación capilar con el que podemos tratar y cambiar tanto la textura como la calidad del cabello. Engrosar, equilibrar, nutrir, hidratar, sellar, desencrespar o alisar son los tratamientos que se pueden realizar con su línea de terapias.