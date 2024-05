Soy de la Cuesta vuelve a convocar la II Fiesta de la Literatura Infantil y Juvenil 2024

viernes 10 de mayo de 2024 , 08:42h

Tras cancelarse por climatología adversa en la fecha inicial del 31 de marzo, la Asociación ciudadana Soy de la Cuesta y la Junta de Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid vuelven a convocar la segunda edición de su Fiesta de la Literatura Infantil y Juvenil el domingo, 26 de mayo, de 12h a 14h, en la Feria de libros de la Cuesta de Moyano, en colaboración con las editoriales Edelvives, Temas de Hoy y SM y en anticipo al Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil.

A partir de las 12h en la Caseta 22 de la Cuesta de Moyano se desarrollará la actividad central de la Fiesta: el segundo CONCURSO DE DISFRACES inspirados en la literatura universal, para niños y adultos. Los tres primeros ganadores obtendrán como premio un lote de libros y una ilustración original de Claudia Ranucci. El jurado del concurso estará compuesto por Jero García, expresentador de “Hermano Mayor” y autor de Cola de Lagartija (2023) de la editorial Temas de Hoy; María Menéndez-Ponte, autora de la colección Pupi Babak o El club de los valientes con la editorial SM; el bookstagrammer Yago Gómez Duro, autor de Decir adiós no es olvidarte (Ediciones B) y Claudia Ranucci, ilustradora de las colecciones ‘Malos’ y ‘Buenos’ con Edelvives, y ‘Primos S.A.’ con SM.

Para participar en el concurso, se requiere la inscripción previa gratuita en: https://www.soydelacuesta.org/disfraces/

ENCUENTRO CON JERO GARCÍA

De 13h a 14h en Caseta 22

Cola de Lagartija

Editorial Temas de Hoy

Texto: Jero García

A las 13h los asistentes al evento tendrán la oportunidad de conocer al coach Jero García, quien dirigirá a participantes y asistentes una charla motivacional. Al finalizar la presentación, el autor estará disponible para dedicar ejemplares de su novela Cola de Lagartija (Temas de Hoy, 2023) a los pequeños lectores.

“Todos somos un poco como Cola, el inolvidable protagonista de esta historia, porque todos, en algún momento de la vida, necesitamos ayuda y sentimos la necesidad de tenderle una mano a alguien. Esto es lo más extraordinario: ayudar a otro ser humano. No hay nada más bonito que recibir apoyo cuando lo necesitas. Cola se cayó muchas veces, pero todas consiguió levantarse. Y no solo para estar en pie, sino para seguir peleando. Eso es la vida. Hay que aprender a encajar más que a esquivar, porque no somos el golpe, sino lo que hacemos tras el golpe; no somos la hostia, sino lo que hacemos después de la hostia; no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Un debut narrativo sorprendente. La primera novela de Jero García es un relato extraordinario sobre un niño que, a pesar de tenerlo todo en su contra, es capaz de encontrar su sitio en el mundo”.