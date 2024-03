II Fiesta de la Literatura Infantil y Juvenil 2024

martes 26 de marzo de 2024 , 08:57h

La Asociación ciudadana Soy de la Cuesta y la Junta de Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid celebran la segunda edición de su Fiesta de la Literatura Infantil y Juvenil el domingo, el 31 de marzo, de 12h a 14h, en la Feria de libros de la Cuesta de Moyano, en colaboración con las editoriales Edelvives, Temas de Hoy y SM y en anticipo al Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil.

A partir de las 12h en la Caseta 22 de la Cuesta de Moyano se desarrollará la actividad central de la Fiesta: el segundo CONCURSO DE DISFRACES inspirados en la literatura universal, para niños y adultos.

Los tres primeros ganadores obtendrán como premio un lote de libros y una ilustración original de Claudia Ranucci. El jurado del concurso estará compuesto por Jero García, expresentador de “Hermano Mayor” y autor de Cola de Lagartija (2023) de la editorial Temas de Hoy; María Menéndez-Ponte, autora de la colección Pupi Babak o El club de los valientes con la editorial SM; el bookstagrammer Yago Gómez Duro, autor de Decir adiós no es olvidarte (Ediciones B) y Claudia Ranucci, ilustradora de las colecciones ‘Malos’ y ‘Buenos’ con Edelvives, y ‘Primos S.A.’ con SM.

ENCUENTRO CON JERO GARCÍA

De 13h a 14h en Caseta 22

Cola de Lagartija (Editorial Temas de Hoy)

Texto: Jero García

A las 13h los asistentes al evento tendrán la oportunidad de conocer al coach Jero García, quien dirigirá a participantes y asistentes una charla motivacional. Al finalizar la presentación, el autor estará disponible para dedicar ejemplares de su novela Cola de Lagartija (Temas de Hoy, 2023) a los pequeños lectores.

“Todos somos un poco como Cola, el inolvidable protagonista de esta historia, porque todos, en algún momento de la vida, necesitamos ayuda y sentimos la necesidad de tenderle una mano a alguien. Esto es lo más extraordinario: ayudar a otro ser humano. No hay nada más bonito que recibir apoyo cuando lo necesitas. Cola se cayó muchas veces, pero todas consiguió levantarse. Y no solo para estar en pie, sino para seguir peleando. Eso es la vida. Hay que aprender a encajar más que a esquivar, porque no somos el golpe, sino lo que hacemos tras el golpe; no somos la hostia, sino lo que hacemos después de la hostia; no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Un debut narrativo sorprendente. La primera novela de Jero García es un relato extraordinario sobre un niño que, a pesar de tenerlo todo en su contra, es capaz de encontrar su sitio en el mundo”.

Además de contar con el apoyo de la Junta de Distrito de Retiro para la ocasión, esta FIESTA DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 2024 forma parte del plan de actuación #MadridSubelaCuesta que dicha Asociación lleva a cabo gracias al apoyo del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.

Jurado del CONCURSO DE DISFRACES:

CLAUDIA RANUCCI

Nació en Roma pero vive en Madrid desde 1997. Estudió Diseño e Ilustración en el Instituto Superior para las Industrias Artísticas (ISIA) de Urbino. Ilustra para las mayores editoriales españolas y publica también en EEUU, Inglaterra y Australia. Desde muy pequeña ha tenido claro que quería dibujar así que se ha armado de lápices y paciencia y se ha volcado en realizar su sueño. En los ratos libres ayudaba a su tío en la confección de trajes de novia y a sus vecinos en su taller de ebanistería. Por eso hoy compagina su pasión por el dibujo con la costura diseñando disfraces para niños y explorando las infinitas posibilidades de unas manos inquietas. Comparte su mesa de trabajo con una gatita negra.

JERO GARCÍA

Carabanchel, 1970. Jero García es un tío que mola. Su verbo suena con la firmeza del que tiene conocimiento de causa; del que, como escribió su admirado Lope de Vega, lo sabe porque lo probó. Discurre libre de filtros, imposturas y derivados. No los necesita. Y, si bien no exhibe esa no-necesidad de artificios, sí que la transmite de una forma inconsciente y admirable. Campeón de España de boxeo, kick-boxing y full contact, entrenador con una vastísima experiencia, presidente de la Fundación FAID-Jero García, expresentador del programa ‘Hermano Mayor’, coach, actor y escritor. Jero, decía, es un tío que mola.

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE

María Menéndez-Ponte se considera a sí mismo una aventurera de mente volcánica y quijotesca como lo acreditan los quinientos libros que han salido de su cabeza. ¡Un peligro para la humanidad! Sus hijos y su entorno de amigos han sido una fuente de inspiración constante, como lo son ahora sus nietos. Entre sus obras se encuentran las sagas de Pupi, Babak, Primos S.A, o El club de los valientes. También está la trilogía de Nunca seré tu héroe (que lleva 68 ediciones con tiradas incluso de 20.000 libros), Maldita adolescente, El Poso amargo del café, Si lo dicta el corazón, Sombras en la noche de san Juan, El cuerpo deshabitado, Empieza la ESO. ¡Sálvese quien pueda! y ¡Socorro continúa la ESO! (Etapa Sobrada de Obstáculos), Cuentos de la A a la Z, o El gran libro de las Emociones (más de 100.000 ejemplares vendidos), El carrusel de Central Park, Jim el Pecas, Mi Asperger y yo, El Gran libro de los hábitos, ¡Socorro, continúa la ESO! (Etapa sobrada de obstáculos), Verónica Torres se rebela contra el mundo, una novela autobiográfica… La última en el rango de joven-adulto ha sido El desorden de tu voz.

YAGO GÓMEZ DURO

Nacido en Vilagarcía de Arousa en 1991. También conocido en las redes sociales como Yago Sparks, es un bookstagrammer y escritor español. Estudió Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela y le apasionan la literatura y la escritura. Lee desde que tiene uso de razón, gracias a su madre, quien le inculcó el amor por los libros. Entre sus referentes literarios se encuentran desde las hermanas Brontë, Jane Austen, Charles Dickens o Bram Stoker, hasta figuras contemporáneas como la del escritor Máximo Huerta, André Aciman o la poeta Rupi Kaur. En 2019 publicó Al otro lado de la noche, un libro de prosa poética que tuvo una gran acogida entre el público. Decir adiós no es olvidarte es su primera novela.