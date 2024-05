Lai Ching-te y Hsiao Bi-khim asumen sus cargos como presidente y vicepresidenta de la República de China (Taiwán)

viernes 24 de mayo de 2024 , 09:00h

Lai Ching-te y Hsiao Bi-khim fueron juramentados para el 16º mandato como presidente y vicepresidenta de la República de China (Taiwán), respectivamente, el 20 de mayo en Taipéi.

Lai se comprometió a crear un futuro democrático, pacífico y próspero para los 23 millones de habitantes de la nación.



En su discurso de toma de posesión, Lai esbozó el proyecto de desarrollo nacional de la nueva Administración, centrado en el desarrollo de los sectores de los semiconductores, la inteligencia artificial, la defensa nacional, la seguridad y vigilancia, así como las telecomunicaciones de nueva generación, con el objetivo de fomentar una inversión empresarial aún mejor para un crecimiento integrador.



Basándose en el legado de la expresidenta Tsai Ing-wen, Lai afirmó que el Gobierno unirá a todos los segmentos de la sociedad con un enfoque firme y responsable y políticas que den prioridad a las necesidades de la gente.



De igual importancia, Lai afirmó que Taiwán seguirá fortaleciendo su capacidad de resiliencia democrática mientras coopera con los miembros del mundo libre para afrontar los retos geopolíticos, garantizar la paz y la estabilidad regionales y mejorar las contribuciones de la nación a la comunidad global.



El nuevo mandatario también reiteró su compromiso de mantener el statu quo en ambos lados del Estrecho. Subrayando que Taiwán y China no están subordinadas entre sí, instó a Pekín a que ponga fin a su coerción y se comprometa con Taiwán a través del diálogo y los intercambios, en lugar de la confrontación o el bloqueo.



Nacido en 1959 en el seno de una familia de mineros del carbón en el norte de Taiwán, Lai se licenció en Medicina Física y Rehabilitación en la Universidad Nacional de Taiwán antes de completar el Programa de Posgrado en Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Cheng Kung y obtener una Maestría en Salud Pública de la Universidad de Harvard.



La vicepresidenta Hsiao Bi-khim nació en 1971 en Kobe (Japón), de padre taiwanés y madre estadounidense. Se licenció en Estudios de Asia Oriental en el Oberlin College de Ohio (EE. UU.) y obtuvo una Maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia.

MOFA da la bienvenida a las delegaciones extranjeras

La llegada de 508 invitados de 51 delegaciones extranjeras a la ceremonia de toma de posesión presidencial del 20 de mayo y a los actos conexos es acogida con sincera satisfacción por el Gobierno y el pueblo, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA, siglas en inglés) el 17 de mayo en la ciudad de Taipéi.



El MOFA señaló que entre los invitados destacados de países aliados se encontraban el rey Mswati III del Reino de Eswatini, la presidenta Hilda C. Heine de las Islas Marshall, el presidente Surangel S. Whipps Jr. de Palaos, el presidente Santiago Peña Palacios del Paraguay, el primer ministro de Belice John Briceño, el primer ministro de Santa Lucía Philip J. Pierre, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas Ralph E. Gonsalves, el primer ministro de Tuvalu Feleti Penitala Teo, el vice primer ministro de San Cristóbal y Nieves Geoffrey Hanley, y el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala Carlos Ramiro Martínez. El papa Francisco designó al arzobispo Charles John Brown, nuncio en Filipinas, como su enviado especial a la toma de posesión de Lai y Hsiao.



La delegación estadounidense estuvo encabezada por Brian Deese, exdirector del Consejo Económico Nacional, y Richard Armitage, ex subsecretario de Estado. Canadá estuvo representada por una delegación parlamentaria encabezada por Judy Sgro, presidenta del Comité Permanente de Comercio Internacional, y también asistieron numerosos miembros del Parlamento Europeo, añadió el MOFA. Legisladores y otros funcionarios de Australia, Corea del Sur, Indonesia, Japón y el Reino Unido estuvieron presentes en la ceremonia, así como la expresidenta de Lituania, Dalia Grybauskaitė, y el ex portavoz parlamentario de Singapur, Abdullah Tarmugi.