Noticias Musicales: De la Re-Movida a Manu Tenorio y la escena musical pasando por Manu Chao

viernes 24 de mayo de 2024 , 09:00h

LA RE-MOVIDA 2.0 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO

Un ciclo de música emergente para artistas emergentes

En la primera quincena del mes de junio podremos disfrutar de los conciertos de INCANDESCENTE (7 de junio sala Bardot), Leones en Escocia (7 de junio La Corriente del Golfo), Garabell (13 de junio en La Corriente del Golfo) y Marta Berlín (14 de junio en La Corriente del Golfo).

MANU TENORIO PRESENTA “MOMENTOS”

Hace un año, Manu Tenorio emprendió una emocionante travesía: la creación de una trilogía que no solo rinde tributo a los clásicos autores de la canción melódica, sino también a sus intérpretes hispanos.

Con dos sencillos inéditos independientes, “Tu Teoría” y “Abrázame”, Manu Tenorio ha preparado el terreno para el lanzamiento de su nuevo tema, “MOMENTOS”, que marca el inicio de la segunda parte de la trilogía, titulada “EL ORIGEN”.

JAVIOLO LANZA SU PRIMER SINGLE ‘MÍRAME’

Actor, showman, colaborador de televisión… el camaleónico Javi Pérez, más conocido como Javiolo en redes sociales, lanza su primer single “Mírame”, un canto al empoderamiento y la libertad.

JAVIER SÓLO VERSIONA EL TEMA ‘JARTOS DE AGUANTAR’ DE REINCIDENTES

Esta ocasión la producción ha corrido a cargo de Velázquez de Ciudad de México y ha contado con la colaboración de Fernando Madina de Reincidentes, grupo que la compuso y la hizo famosa en los años 90.

La canción está incluida en el nuevo disco del músico catalán el astronauta que soñaba con estrellas de mar grabado entre España, México y Argentina.

“AHORA TODOS DUERMEN” ES EL NUEVIO SINGLE DE VERONA

“Es justo ese momento en el que nos quedamos solos y nos decimos las cosas como las sentimos sin guardarnos nada, para bien o para mal. Esperando la mejor de las sonrisas o la mayor de las decepciones.

El amor y el desamor en paralelo jugando cada vez con más fuerza en nuestras vidas. Ahora en este silencio, donde con decisión, buscamos la manera de romperlo te hago esta canción, te escribo y me despido de la noche anterior en donde los miedos me visitaron y me sacaron de la cama obligándome a sentarme asustado frente este folio en blanco.”

¿SE PUEDE COMBINAR MÚSICA CLÁSICA CON LEONARDO DANTÉS?

El Chelista recupera la figura de Leonardo Dantés, utilizándolo como símbolo de todas aquellas figuras maltratadas por la industria del entretenimiento, personas con valores desconocidos para el gran público.

En “Fui yo”, se habla de la historia de Leonardo, un showman que ganó popularidad en televisión, pero sobretodo un gran compositor que ha creado obras para artistas de primer nivel. Para acompañar la voz de Leonardo, El Chelista utiliza motivos sacados de la Sinfonía 4 de Anton Brückner (otro incomprendido en su tiempo), así como extractos de Messiaen y Bach.

SAFREE PRESENTA "NO SÉ QUIÉN SOY"

Un punto de inflexión después de una larga trayectoria, en el que la reflexión respecto a no saber qué nos depara el camino se mezcla con un sentimiento de vació y desesperación.

A ritmo de indie grunge y guitarras que lloran al compás de las letras desoladas, Safree abre una etapa oscura, acompañada de Diddy Stain (Una increíble guitarrista que acompaña a Alba Reche, Marina Reche, etc) donde te narran esta duda existencial que nace tras un gran cambio en la vida de la artista.

¡FESTIVAL REVIVIR LA AZUCARERA!

en el Coliseo Ciudad Atarfe (Granada)

Cómo cabeza de cartel contaremos con el gran artista y querido aliado de nuestra causa, MANU CHAO en acústico. Este evento forma parte de su gira internacional, con dos únicas fechas en Andalucía.

Desde Madrid, tendremos el placer de disfrutar de los maravillosos Mundo Chillón, y desde Granada, la autenticidad y pura gozadera cargada de ritmos tropicales y caribeños de JOHA.

Bailaremos y vibraremos con los ritmos de la batucada SAMBIOSIS AFRORUA, y el final de fiesta estará a cargo de MAYITO en sesión dj, junto a toda la pandilla de LA LIADA PARTY.

MONZO ESTRENA SU NUEVO TEMA ‘SHORTY’

SHORTY es una declaración de intenciones marcada por el deseo de lo prohibido.

En este caso los hermanos alicantinos MONZO, populares en Tik Tok por sus más de 1.2 Millones de seguidores se montan en un beat de reggaeton con dembow y pop, en el que relatan todo lo que podría pasar si esa persona cediera y dejase su relación tormentosa a cambio de algo mejor.

‘SHOTS ACROSS THE USA’ ES EL NUEVO VÍDEO DE LA CHAPELLE

Shots Across the USA es una canción que nace de la frustración e ira de ver imágenes de personas desarmadas que mueren por disparos de la policía.

Y, mientras tanto, el discurso de proteger la Segunda Enmienda de la Asociación Nacional del Rifle sigue teniendo fuerza dentro de la sociedad americana. Tal ideología está detrás del derecho de la venta masiva de armas de guerra, una “libertad” en Estados Unidos que choca de frente con el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

BELA ĀLBAN PRESENTA SU PRIMER DISCO DE DREAM POP CARIÑOSO

El disco, que lleva por título Bela Ālban , habla del inicio de un amor apasionado que, a pesar de las vicisitudes de la vida, se materializa en una relación estable. Las 10 canciones nos llevan por los diferentes estados de la relación amorosa, y, en otro plano, por las adversidades que se nos van presentando en la vida.