Novedades Musicales: Arde Bogotá. Omar Montés. Maluma y Blessd. Megan Trainor y más …

lunes 17 de junio de 2024 , 09:00h

ARDE BOGOTÁ TRIUNFA EN LOS PRIMEROS PREMIOS DE LA ACADEMIA DE LA MÚSICA DE ESPAÑA

Se celebró la primera edición de los Premios de la Academia de la Música de España, una gala que reconoce la labor de todos los profesionales musicales del país a lo largo de 2023.

La banda rock del momento ARDE BOGOTÁ arrasó consiguiendo el nuevo galardón en 6 categorías: Artista, Álbum (Cowboys de la A3), Canción (Los perros), Álbum Rock, Nuevo Artista y Mejor Canción Rock del Año (también por Los perros).

Los Premios de la Academia de la Música de España reconocen la labor de todos los profesionales musicales del país a lo largo de 2023. De esta forma, se pretende destacar el talento, la excelencia el trabajo y el esfuerzo de las diferentes propuestas presentadas en cada una de las fases de creación y difusión de la música en España.

Los galardones nacen como reflejo de la calidad inagotable del sector a través de géneros como el pop, el rock, la música urbana, el rap, la electrónica, la música alternativa, el flamenco, el folclore, el jazz, la música instrumental o la música clásica, entre otros. Además, la diversidad lingüística también tiene su espacio con premios a canciones en diferentes idiomas como catalán, valenciano, aranés, euskera, gallego o bable.

OMAR MONTES REGRESA AL FLAMENCO CON SU TERCER ÁLBUM ‘LÁGRIMAS DE UN MALEANTE’

Omar Montes presenta nuevo disco, en el que nos muestra una evolución en sus planteamientos flamencos acompañado de colaboraciones tan importantes como Israel Fernández o Kiki Morente, entre otros…

En el álbum encontramos Bulerías, Rumbas, Tangos y Tanguillos e incluso Omar Montes se atreve con una Sevillana que ya es uno de los hits más grandes de esta primavera en España e himno indiscutible de ferias y fiestas que ha llegado a posicionarse como Nº2 en la lista de ventas de singles y consiguiendo el disco de Oro en pocas semanas.

MALUMA Y BLESSD HACEN HISTORIA CON SU NUEVO EP ‘1 OF 1’

Maluma y Blessd, con 1 OF 1, conforman el primer álbum realizado por dos artistas urbanos en Colombia, una colaboración que redefine la música del país marcando un antes y un después en la historia del género de Colombia para el mundo.

1 Of 1 es un retrato fiel de las vivencias y la cotidianidad de los barrios colombianos. Maluma y Blessd han plasmado en cada canción la realidad de diferentes estratos sociales, capturando la esencia de las calles y las historias de lucha y perseverancia que caracterizan a nuestra sociedad.

DOS MUJERES, DOS ÁLBUMES: ¡MEGHAN TRAINOR Y NORMANI ESTÁN DE VUELTA!

Meghan Trainor, ganadora de un premio GRAMMY, publica su sexto álbum de estudio, Timeless. El disco, de 16 canciones, es la perfección del pop, con baladas y bops que no te puedes perder.

Epic Records lanzó el álbum el 7 de junio de 2024. Trainor trabajó con productores como Federico Vindver, Gian Stone y Grant Boutin. Los artistas invitados incluyen a T-Pain, Lawrence y Niecy Nash. Es un álbum de doo-wop y bubblegum pop. Trainor ha promocionado Timeless con una actuación en la vigésima segunda temporada de American Idol. Después del lanzamiento del álbum, emprenderá The Timeless Tour (2024), su primera gira de conciertos en más de siete años. El álbum ha sido apoyado por dos sencillos, «Been Like This», una colaboración con T-Pain,2​ y «To the Moon».

Por otro lado, Normani publica su álbum debut DOPAMINE. Desde que se embarcó en su viaje en solitario en 2018, Normani ha cautivado al público con numerosos éxitos. Entre sus notables colaboraciones destacan Dancing With a Stranger con Sam Smith y Love Lies con Khalid. Disfruta de DOPAMINE, su primer álbum de estudio, un álbum que simboliza un período de liberación y alegría, reflejando su viaje a este importante hito en su carrera.

LA EDICIÓN LIMITADA DE LOS 4 VINILOS DE THE LAST OF US YA ESTÁ DISPONIBLE PARA RESERVA

Celebra una década de música de videojuegos con el lanzamiento de The Last of Us 10th Anniversary Vinyl Box Set.

La caja contiene temas de los álbumes originales de The Last of Us y The Last of Us Volume 2, incluido el famoso tema principal. Impreso en vinilo de 4 colores y con portada exclusiva diseñada por Ashraf Omar. La caja también incluye dos litografías exclusivas, una diseñada por Omary otra que muestra bocetos originales del juego The Last of Us, todo ello presentado en un estuche cuidadosamente elaborado.

Disponible el 28 de junio.