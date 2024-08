Pablo Navarro puso la banda sonora en la Noche de Bienvenida del Atlético de Madrid

viernes 23 de agosto de 2024 , 08:45h

El reconocido violinista puso el broche de oro a una fiesta celebrada en el Cívitas Metropolitano, y en la que el conjunto rojiblanco presentó ante su afición a sus nuevas incorporaciones para esta temporada.

El violinista Pablo Navarro fue uno de los encargados de poner la banda sonora a la Noche de Bienvenida del Atlético de Madrid, presentación de las ocho nuevas incorporaciones tanto del primer equipo masculino como femenino, celebrada ayer en el estado Cívitas Metropolitano. Aprovechando la llegada de nombres como Julián Álvarez, Robin Le Normand, Alexander Sorloth, Synne Jensen, Silvia Lloris o Rosa Otermín, entre otros, el equipo colchonero congregó en su estadio a aficionados y simpatizantes en una fiesta única.

El músico se encargó de interpretar junto a su banda el Thunderstack, tema de La Liga del Atlético de Madrid, saltando al césped en una noche emocionante que marca el inicio de temporada tanto para el equipo como para la afición del conjunto rojiblanco. Pablo Navarro formó parte de esta celebración junto a otros artistas como Sidecars.

“Ha sido una noche que jamás olvidaremos. Es brutal la sensación de tocar en el centro de un estadio. ¿Hasta dónde llegaremos? No lo puedo decir, pero de lo que sí estoy seguro es que no tenemos techo. La gratitud y admiración que recibimos anoche fue abrumadora. Siento un enorme orgullo no solo por nuestra actuación, sino por el club y como aficionado”, explicó Pablo Navarro.

Más allá de tratarse un momento puntual, lo cierto es que es de sobra conocido es especial vínculo de Pablo Navarro con el conjunto rojiblanco. Y es que han sido varias las ocasiones en los que sus caminos se han cruzado, como cuando en 2021 el artista rindió tributo a los colchoneros fallecidos a causa de la COVID interpretando el himno del equipo durante el primer partido después del confinamiento. Es por eso que son muchos los que se han aventurado a bautizarlo como el violinista del Atlético de Madrid.