La pianista Yuja Wang debuta en el Teatro Real

lunes 11 de noviembre de 2024 , 09:42h

Durante su paso por España la artista china y la prestigiosa orquesta fundada por Claudio Abbado interpretarán obras de Maurice Ravel, Igor Stravinski y Alexander Tsfasman.

Yuja Wang inicia su nueva gira por la península ibérica junto con la icónica Mahler Chamber Orchestra el próximo miércoles 13 de noviembre de 2024 en el Palau de la Música de Valencia. Después, Wang hará su esperado debut en el Teatro Real de Madrid (14 de noviembre), y seguirá su gira por el Teatro de la Maestranza de Sevilla (15 de noviembre) y el Gulbenkian Grand Auditorium de Lisboa (17 de noviembre).

El concierto en el Teatro Real, organizado por IMPACTA, es una de las citas más especiales de la gira, pues será la primera vez que la pianista china actúe en el coliseo madrileño. El evento será, sin duda, uno de los acontecimientos musicales más relevantes de la temporada cultural de la ciudad.

Wang es una de las pianistas más reconocidas y aclamadas de la actualidad, muy alabada por su excepcional dimensión artística y honestidad emocional, además de por su arrolladora presencia escénica y sus animadas y espontáneas actuaciones. En esta ocasión presenta una gira con la Mahler Chamber Orchestra (MCO), un conjunto que funciona como colectivo nómada, con músicos de 27 nacionalidades, residentes en diferentes partes del mundo, y que destaca tanto por su excelencia artística como por su compromiso social y educativo.

En esta gira de conciertos Yuja y la MCO interpretarán obras de Maurice Ravel (Piano Concerto in G major), Igor Stravinski (Concierto en Mi bemol mayor [“Dumbarton Oaks”]) y Alexander Tsfasman (Jazz Suite for Piano and Orchestra), evidenciando su dominio de un amplio espectro de géneros y estilos.

Sobre Yuja Wang

La pianista Yuja Wang es reconocida por su carisma artístico, su honestidad emocional y su arrebatadora presencia escénica. Ha actuado junto a los directores, músicos y grupos más venerados del mundo, y es reconocida no sólo por su virtuosismo, sino también por sus espontáneas y animadas actuaciones. Tal y como comentó la propia artista al New York Times “cada programa debe tener vida propia y ser una representación de cómo me siento en ese momento”.

Sobre la Mahler Chamber Orchestra

La Mahler Chamber Orchestra (MCO) se fundó en 1997 sobre la base de una visión compartida de ser un ensemble libre e internacional, dedicado a crear y compartir experiencias excepcionales en la música clásica.

Con 45 miembros que abarcan 27 países diferentes en su núcleo, la MCO trabaja como un colectivo nómada de músicos apasionados que se unen para giras específicas en Europa y en todo el mundo. La orquesta está en constante movimiento: hasta la fecha, ha actuado en más de 40 países de los cinco continentes. Se rige colectivamente por su equipo de gestión y la Junta orquestal. Las decisiones se toman democráticamente con la participación de todos los músicos.