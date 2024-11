Carlos Fluixá: CEO de ECO-ONE ‘Ser sostenible en el mundo de la empresa es ser rentable’

INOUTVIAJES habló con el emprendedor Carlos Fluixá, un joven profesional en el campo digital, CEO y cofundador de ECO-ONE una startup que guía y ayuda a los hoteles en su ruta hacia la sostenibilidad.

ECO-ONE nació en el 2021de la mano de Carlos Fluixá y la interiorista Zdenka Lara, con el objetivo de ayudar a los hoteles a ser más sostenibles de la manera más rentable posible, con un único interlocutor.

‘ECO-ONE es una start up líder en España y Francia en implementar acciones de sostenibilidad. A través de productos -con la única Central de Compras 100% sostenible- y servicios especializados, su equipo de ingenieros y expertos, ofrecen diagnóstico, análisis y gestión de soluciones en materia de eficiencia energética, economía circular, formación e interiorismo sostenible’, así nos lo explica el propio Carlos Fluixá.

¿Por qué y cómo surge ECO-ONE?

Mi socia Zdenka Lara y yo veníamos del sector hotelero. Con el COVID todo se paralizó, pero vimos que nuestros clientes tenían que salir de esta situación con otro mensaje más positivo, que era la sostenibilidad. Empezamos a hablar con hoteleros y nos dimos cuenta de que querían ser sostenibles, pero no sabían cómo. Por lo tanto, creamos un diagnóstico gratuito de sostenibilidad, donde el establecimiento hotelero nos indicaba en qué punto se encontraba en materia de sostenibilidad, presupuesto, objetivos… y a raíz de ahí, nosotros íbamos aportado las soluciones para implementar.

En 2023, Fluixá impulsó su expansión a Francia, fortaleciendo así el impacto ambiental positivo de la compañía en el ámbito europeo…

En estos momentos, ¿cuántas personas forman el equipo de ECO-ONE?

El equipo de ECO-ONE lo forman, en estos momentos, 14 personas, entre España y Francia.

¿Cuántos hoteles tenéis registrados?

Ahora mismo, existen dos mil hoteles y cadenas hoteleras en España y Francia que están registrados en nuestra plataforma para comprar de una manera más sostenible.

¿Cuáles son las últimas novedades que habéis introducido?

Entre las novedades más recientes que hemos introducido está el “Wallapop” de muebles de segunda mano de y para hoteles. Y como un caso de éxito, mencionaría el proyecto de amueblar el hotel Llucatx Menorca, de la cadena menorquina Son Parc Hotels, con más de 550 piezas de mobiliario recuperadas de otros establecimientos de esta cadena.

Sostenibilidad… ¿qué es para vosotros?

Para nosotros, la sostenibilidad es hacer las cosas de la forma en la que mejore el presente, pero, sobre todo, que no alterne el futuro, en este caso del turismo y del planeta…

¿Es rentable ser sostenible?

Desde luego es rentable ser sostenible, porque aunque algunas acciones a corto plazo no lo sean, si no las llevamos a cabo directamente nuestros negocios no podrán continuar de la misma manera en que los conocemos hoy en día. Por lo tanto, ser sostenible en el mundo de la empresa es ser rentable.

Preguntado por si hay solicitudes de hoteles a las que ECO-ONE diga que no, Carlos responde de forma tajante ‘Siempre decimos que SI, porque creemos que existen clientes muy concienciados y sostenibles y otros que no lo son, pero que quieren empezar su ruta hacia la sostenibilidad. Un hotel no puede ser sostenible de un día para otro. Ayer no, hoy si. Tienen que trazar su ruta hacia la sostenibilidad e ir poco a poco acometiendo acciones que le lleven en esa dirección.

Nosotros no ponemos ninguna condición. Simplemente, que tengan la voluntad de ser más sostenibles’

Explícanos el proceso desde que entráis en contacto con un hotel

Nosotros trabajamos mediante un diagnóstico gratuito de sostenibilidad. Nuestra parte de consultoría es gratuita. Nos ponemos en contacto con el hotel, le preguntamos qué necesidades tiene en materia de sostenibilidad, nos cuentan y en una segunda videollamada donde les presentamos las soluciones que creemos les encajan mejor para continuar su ruta hacia la sostenibilidad. Además, les indicamos en qué puntos tienen fortalezas y en los que tienen debilidades.

Si el establecimiento no alcanza los objetivos de sostenibilidad que les habéis recomendado…

Entendemos que a veces hay objetivos que el hotel se plantea y puede estar comprometido con ellos, pero luego a nivel de presupuesto, de objetivos empresariales, normativas, facilidades… no se pueden llevar a cabo. Si algunas propuestas no se pueden llevar a cabo, luchamos para que otras si salgan adelante, y en un plazo de tiempo -uno años, dos, tres- volvemos a proponerlas por si en esta ocasión si se pueden desarrollar.

ECO-ONE destaca por su innovadora central de compras sostenible, una plataforma en la que los hoteles pueden acceder a más de 600 productos certificados que ahorran energía y reducen residuos, disponibles sin compromisos de volumen ni costes extras.

La compañía ha ayudado a reducir toneladas de emisiones de CO2 y a introducir muebles restaurados, demostrando el impacto ambiental positivo de sus servicios. Además, de expandirse al mercado francés está preparando su segunda ronda de inversión para ampliar su presencia en otros países europeo…

Háblanos de los planes de expansión y planes de futuro…

Nuestra idea es seguir implementando acciones de sostenibilidad en España y Francia, donde todavía tenemos camino por recorrer. Con muchas ganas de seguir creciendo en otros países europeos donde poder ayudar a esos hoteles a ser más sostenibles.

ECO-ONE celebró la III Jornada de Sostenibilidad Hotelera de Mallorca en el Museo Es Baluard de Palma. Con la participación de más de 100 profesionales del sector hotelero, y según nos adelantó Carlos Fluixá ‘El tema para abordar es Magaluf y como está cambiando hacia un destino más sostenible gracias al sector hotelero y la apertura de dos nuevos conceptos de súper lujo: el Four Seasons Resort y el Mandarin Oriental Punta Negra en emplazamientos muy naturales. Explicando cómo se han podido construir en estos espacios tan especiales cuidando la naturaleza y la sostenibilidad’