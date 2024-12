Diva's Christmas, con Roser, llega los días 27 y 28 de diciembre al Teatro Reina Victoria

martes 17 de diciembre de 2024 , 08:58h

Diva's Christmas llega al Teatro Reina Victoria estas Navidades con dos únicas funciones los días 27 y 28 de diciembre. El mágico espéctáculo musical es la cita imprescindible para toda la familia para estas fiestas.

Se acerca la Navidad y con ella los villancicos, las reuniones familiares, las risas, los deseos y los buenos propósitos, y todo ello envuelto en la magia de esta época tan especial.

Tras 6 temporadas de éxito del espectáculo musical Diva's disco, Roser vuelve a reunir a su séquito de divas para un viaje inesperado y divertido por las canciones navideñas más icónicas como 'All I want for Christmas is you', 'Last Christmas' o 'Ande, ande, la Marimorena', entre otras muchas.

Se trata de un espectáculo familiar en el que la ilusión y la "magia" se funden a ritmo de música y mucho humor para traernos la alegría del espíritu navideño. Lo viviremos a través de los ojos de nuestra protagonista: Roser. Una soñadora incansable, pero... ¡cuidado!, los elfos andan sueltos, y con sus locuras y travesuras todo puede pasar.

Diva's Christmas es una experiencia navideña única que despertará