Ya está aquí el elenco de WICKED

jueves 19 de junio de 2025 , 11:00h

CKED EL MUSICAL SE ESTRENARÁ EN OCTUBRE Y YA TIENE SU ELENCO EN ESPAÑA…

UNO DE LOS MUSICALES MÁS ACLAMADOS A NIVEL MUNDIAL.

SE PODRÁ DISFRUTAR POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA EN EL

NUEVO TEATRO ALCALÁ DE MADRID DESDE OCTUBRE DE 2025.

ATG Entertainment anuncia a los protagonistas del musical WICKED: Cristina Picos (Elphaba), Cristina Llorente (Glinda), Lydia Fairén (Nessarose), Javier Ibarz (Mago), Xabier Nogales (Fiyero), Guadalupe Lancho (Morrible), Esteban Oliver (Dillamond) y Neizan Martín (Boq).

Completan el elenco Aaron Mata, Carles Vallés, Antonio Mañas, Esteban Provenzano, Odo Cabot, Nacho Porcar, Jon Ipiña, Iván Amigo, Óscar Muñoz, Gallo Ryan, Jessica Garcés, Laura López, Mia Lardner, Clara Rengel, Carla Places, Anna Coll, Lucía Ambrosini, Laura Enrech, Julia Saura y Belén Marcos.

Durante más de 6 meses, el director David Serrano y los responsables de casting de ATG Entertainment recibieron alrededor de 3.500 currículums y vieron a más de 1.000 artistas antes de decidir quiénes serían los que dieran vida a estos fantásticos personajes.

WICKED, EL MUSICAL ha conquistado los escenarios de todo el mundo, representándose de manera ininterrumpida en Broadway desde hace 21 años y desde hace 18 en el West End londinense.

Su llegada a Madrid marca un antes y un después en la oferta cultural de la ciudad con un título que ya es un emblema en sí mismo tras ser aplaudido por más de 60 millones de espectadores en todo el mundo.

WICKED, EL MUSICAL nos transportará a la mágica tierra de Oz, mucho antes de la llegada de Dorothy, para descubrir la conmovedora y sorprendente historia jamás contada de sus legendarias brujas.

En esta historia, adaptación del exitoso libro de Gregory Maguire, conoceremos a dos jóvenes brujas cuyas vidas están destinadas a cambiar para siempre.

Elphaba, la futura Malvada Bruja del Oeste, es una joven de piel verde esmeralda, apasionada y con un talento extraordinario, pero incomprendida y rechazada por la sociedad. Por otro lado, Glinda, la futura Bruja Buena del Norte, es hermosa, ambiciosa y muy popular.

A pesar de sus diferencias iniciales y de la rivalidad que surge entre ellas, Elphaba y Glinda forjan una inesperada pero profunda amistad.

Sin embargo, sus caminos se separan debido a la presión de un mundo que no toleras la diferencias y a decisiones que marcarán su destino para siempre.

WICKED, EL MUSICAL no es solo un gran espectáculo visual, sino una profunda reflexión sobre la identidad, la aceptación y la lucha por la justicia.

Esta superproducción promete ser una experiencia inolvidable que nos hará reír, llorar y cuestionar lo que realmente significa la maldad y la bondad.

La banda sonora, compuesta por Stephen Schwartz, incluye inolvidables canciones como "Defying Gravity", "Popular" o "For Good".

WICKED, EL MUSICAL fue producido originalmente por Universal Studios, con los productores Marc Platt y David Stone, con música y letra de Stephen Schwartz y libreto de Winnie Holzman, basado en la primera novela de Gregory Maguire de la serie The Wicked Years, Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, publicado en 1995.

WICKED, EL MUSICAL llegará en otoño de 2025 producido por ATG Entertainment, responsable de grandes éxitos como Billy Elliot, Matilda, Grease, West Side Story, Chicago, Mamma Mia! o The Book of Mormon.

La dirección y adaptación de WICKED, El Musical estarán a cargo de DAVID SERRANO.