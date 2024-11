Adéntrese en la Tierra de Oz con las exclusivas suites de algunos hoteles Hyatt

lunes 25 de noviembre de 2024 , 09:40h

Para celebrar el nuevo estreno cinematográfico de Universal Pictures, Wicked, World of Hyatt y Universal dan vida a la mágica tierra de Oz con una fascinante estancia inmersiva en determinados hoteles Hyatt de Europa, a partir del 22 de noviembre de 2024, coincidiendo con el estreno mundial de la película en los cines.

Los huéspedes pueden reservar ya su estancia en Andaz London Liverpool Street, Hôtel du Louvre - The Unbound Collection by Hyatt, Andaz Munich Schwabinger Tor y Hyatt Centric Gran Via Madrid. Los miembros de World of Hyatt pueden ganar y canjear puntos en estancias inspiradas en Wicked.

Como parte de la campaña «Be More Wicked», se invitará a los huéspedes a adentrarse en la tierra de Oz con una habitación inspirada en Wicked, la historia jamás contada de las brujas de Oz, con una decoración de ensueño que celebra la icónica amistad entre los personajes protagonistas de la película, Glinda y Elphaba. Las cautivadoras suites y habitaciones -decoradas con ropa de cama y muebles de color verde, dorado y rosa- han sido meticulosamente diseñadas para desafiar las expectativas y desvelar la magia que encierran. Detalles como una carta de bienvenida de OZ, batas rosas y recuerdos verdes hechizantes completan esta experiencia inmersiva.

Cada establecimiento ha diseñado su propia experiencia Wicked. Hyatt Centric Gran Via Madrid invita a sus huéspedes a disfrutar de pasteles y cócteles inspirados en Wicked, una habitación King Terrace y, por supuesto, dos entradas para ver Wicked en los cines, junto con un regalo conmemorativo.

“No podríamos estar más contentos de anunciar esta increíble colaboración Be More Wicked, que ofrece a los socios y huéspedes una estancia inolvidable inspirada en el maravilloso mundo de Wicked”, ha declarado Heidi Kunkel, vicepresidenta sénior de Servicios Comerciales de Hyatt, “Siempre buscamos formas de celebrar el poder transformador de los viajes ofreciendo a nuestros socios y huéspedes experiencias únicas y memorables. Esta asociación con Universal Pictures nos permite diferenciar y potenciar aún más World of Hyatt.

Estamos encantados de presentar estas suites y habitaciones personalizadas en cuatro de nuestros mercados clave en Europa: Reino Unido, Francia, Alemania y España. Junto con nuestra hospitalidad y atención características, no hay mejor manera de celebrar el estreno de Wicked”.