ME Marbella: Lujo mediterráneo con alma contemporánea

Abrir galería completa Entre la autenticidad del casco antiguo y el glamour de Puerto Banús, un nuevo hotel redefine el concepto de experiencia sensorial, diseño y estilo de vida en la Costa del Sol. En pleno corazón de Marbella, frente al Mediterráneo y al abrigo de la Sierra Blanca, ha nacido un nuevo templo del hedonismo contemporáneo: ME Marbella, el flamante hotel de ME by Meliá que llega para revolucionar el panorama hotelero de lujo en Andalucía. No se trata solo de una apertura más, sino del debut de la marca más vanguardista del grupo Meliá en una de las localizaciones más codiciadas del sur de Europa. ME Marbella no solo aspira a alojar, sino a transformar cada estancia en una experiencia memorable, donde el diseño, el arte, la gastronomía y el bienestar se integran en un estilo de vida que conecta profundamente con la esencia de Marbella. Diseño que respira Mediterráneo El edificio, firmado por los reconocidos arquitectos Adriana y Álvaro Sans (Estudio ASAH), rinde homenaje a la arquitectura mediterránea más pura, pero reinterpretada a través de una mirada audaz. Las formas orgánicas, los colores cálidos —ocres de la sierra, blancos cal y azules marinos— y las texturas naturales crean un espacio que no solo se recorre, se siente. Desde el lobby hasta las terrazas exteriores, cada rincón ha sido concebido como parte de un todo coherente y envolvente, que invita a la contemplación, al descanso y al disfrute consciente. Un escenario en el que cada elemento, desde la iluminación hasta el mobiliario, ha sido seleccionado para estimular los sentidos. Refugios de luz y serenidad Las 200 habitaciones del hotel, entre las que se incluyen 24 exclusivas suites, están diseñadas como auténticos santuarios contemporáneos. Con vistas al mar, a los jardines o a las montañas, cada estancia ofrece un equilibrio perfecto entre tecnología, confort y estética minimalista. Materiales nobles, textiles naturales, tonalidades cálidas y amenities de alta gama invitan a los huéspedes a reconectar con uno mismo y con el entorno. Aquí, el descanso se convierte en un acto de lujo, sin estridencias, pero cargado de intención. El Oasis: un beach club interior que marca tendencia El corazón palpitante de ME Marbella es su Oasis, un sorprendente espacio interior con playa artificial que combina agua, vegetación exuberante, música envolvente y arquitectura fluida. Este beach club no es solo un lugar para relajarse, es una experiencia en sí misma. Diseñado para evocar la brisa del mar en un entorno de ensueño, el Oasis se convierte en punto de encuentro para locales y visitantes, un rincón donde el tiempo se diluye entre texturas sensoriales, aromas de cócteles creativos y puestas de sol inolvidables. Una escena vibrante de arte, música y cultura ME Marbella no se limita a ofrecer alojamiento: es un escenario vivo, en constante movimiento. Fiel al espíritu artístico y social de la marca ME, el hotel alberga una cuidada agenda de happenings culturales, instalaciones de arte, sesiones musicales curadas al detalle, rituales de bienestar y experiencias únicas que conectan al huésped con la energía vibrante de la ciudad. Esta propuesta convierte al hotel en un espacio de creación y celebración, donde artistas, viajeros con alma libre y creadores contemporáneos encuentran un punto de encuentro común. Cocina con alma, sabor mediterráneo y estética impecable La oferta gastronómica de ME Marbella es, en sí misma, un viaje de sabor. De la mano de Pont Hospitality, referente en restauración lifestyle, el hotel presenta tres conceptos que elevan la cocina mediterránea a nuevas cotas: La Terraza del Med: homenaje a la tradición mediterránea con una propuesta honesta, de producto local y elegante sencillez. Un espacio para disfrutar sin prisa, donde cada detalle —del emplatado al ambiente— está pensado para quedarse. Solana: fuego, brasa y reinterpretación de la cocina andaluza en clave moderna. Ingredientes frescos, atmósfera cálida y una puesta en escena contemporánea convierten cada comida en una celebración. Barlume, sofisticación sin artificios. Ubicado en el corazón social del hotel, este bar-restaurante fusiona cócteles de autor con cocina costera de alta calidad. Ideal para el aperitivo, la sobremesa y las cenas tardías con música y estilo. Experiencias inmersivas que conectan con el destino Bajo el sello de ME+, el hotel propone una cuidada colección de experiencias inmersivas que integran lujo, autenticidad local y bienestar integral. El huésped puede vivir un ritual de belleza inspirado en el aceite de oliva virgen extra, participar en un taller de cerámica con la artista Ana Ortiz, embarcarse en un tour fotográfico de tapas con Jesús Chacón o descubrir los fondos marinos de la costa a bordo de un llaüt eléctrico. Una propuesta exclusiva que culmina en una original cata de vinos submarinos —la primera bodega bajo el mar de España—, solo disponible para estancias seleccionadas. Actividades diseñadas para aquellos viajeros que buscan experiencias que transforman. Un nuevo icono del lujo con sello español Para Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International, la llegada de ME Marbella es un hito estratégico: "Con la apertura de ME Marbella celebramos la llegada de nuestra marca más vanguardista a uno de los destinos más icónicos del Mediterráneo. Marbella es una de las grandes joyas del lujo en España, y representa a la perfección el espíritu contemporáneo, social y cultural que define a ME by Meliá". Con una estética inconfundible, una ubicación privilegiada y una visión de hospitalidad que apuesta por la autenticidad local y la innovación global, ME Marbella se posiciona como el nuevo referente del turismo de lujo en el sur de Europa. Un lugar donde vivir se convierte en un arte.

