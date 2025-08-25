KM Malta Airlines lanza el canje digital de puntos para sus clientes KM Rewards

lunes 25 de agosto de 2025 , 08:54h

KM Malta Airlines ha anunciado el lanzamiento completo de la opción de canje online de puntos SkyBux para los miembros de su programa de fidelización KM Rewards, ofreciendo a los viajeros mayor flexibilidad, comodidad y opciones a la hora de planificar sus viajes.

A partir de ahora, los miembros de KM Rewards podrán canjear sus puntos SkyBux de forma instantánea al reservar vuelos a través de la web de la aerolínea, kmmaltairlines.com. Una sencilla herramienta tipo “slider” en la página de pago permite decidir exactamente cuántos puntos SkyBux aplicar al coste base de cualquier vuelo disponible de KM Malta Airlines o a servicios complementarios como equipaje adicional o selección de asiento.

“Este lanzamiento marca un hito importante en la evolución de nuestro programa de fidelización”, señaló Oliver Ross, Director de Fidelización y CRM en KM Malta Airlines. “Nuestro compromiso es ofrecer una experiencia de viaje fluida y gratificante. Al dar a nuestros clientes más control sobre cómo y cuándo usar sus puntos SkyBux, estamos dando un gran paso para aumentar el valor de KM Rewards.”

Para apoyar a los miembros, KM Malta Airlines ha publicado un breve vídeo explicativo que muestra, paso a paso, cómo realizar el proceso de canje online.

De cara al año de membresía 2025–2026, KM Malta Airlines ampliará aún más KM Rewards con nuevas formas de ganar y canjear puntos SkyBux más allá de los viajes, incorporando próximamente opciones de estilo de vida y compras.