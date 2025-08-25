HUAWEI lanza su reloj inteligente más avanzado para deportes al aire libre

lunes 25 de agosto de 2025 , 08:51h

HUAWEI vuelve a apostar por la innovación y ultima los preparativos para su gran lanzamiento mundial en París, el próximo 19 de septiembre, donde, bajo el lema «Ride The Wind», presentará la nueva serie HUAWEI WATCH GT 6. Este reloj inteligente, pensado para los amantes del deporte al aire libre y la salud, incorpora una autonomía líder en el sector, funciones profesionales avanzadas y un sistema de posicionamiento GPS ultrapreciso que redefinen la experiencia de entrenamiento.

El anuncio llega en un momento clave para la compañía, cuyos dispositivos wearables han superado los 200 millones de envíos desde 2015 y registraron un crecimiento interanual del 42,4 % en el primer trimestre de 2025 [1], consolidándose como un referente global en innovación y como una marca cada vez más cercana a la nueva generación de consumidores.

La nueva generación de ciencia deportiva

La serie HUAWEI WATCH GT, reconocida por su batería legendaria de hasta 14 días de autonomía y por sus completas funciones deportivas, sigue ampliando los límites. Su último modelo incorpora mejoras revolucionarias en resistencia y en capacidades profesionales para el deporte al aire libre.

Además de registrar datos básicos de fitness como son la frecuencia cardíaca, las calorías y los efectos del entrenamiento, su sistema de posicionamiento Sunflower ofrece un seguimiento GPS preciso, con información detallada sobre distancia y ritmo, mejorando así la experiencia deportiva al aire libre.

Respaldada por más de diez centros globales de I+D y tres laboratorios especializados en ciencias de la salud deportiva, Huawei continúa ampliando los límites de esta tecnología. Actualmente, la compañía cuenta con casi 1.000 patentes en el ámbito de los dispositivos wearables inteligentes. Su sistema central, TruSense™, proporciona monitorización de salud y deporte más rápida, precisa y completa, lo que refuerza su capacidad técnica para la gestión del bienestar en distintos escenarios.

Con más de 100 modos deportivos que cubren desde actividades al aire libre hasta entrenamientos en interiores, esta serie de wearables de HUAWEI se adapta a cualquier rutina, combinando innovación tecnológica con un diseño estético cuidado que une deporte y estilo de vida.

La próxima generación de productividad

La nueva serie HUAWEI GT no llega sola: forma parte de una estrategia más amplia con la que la compañía sigue ampliando su ecosistema de dispositivos inteligentes. Dentro de él, las tablets tienen un papel clave, al integrar innovación tecnológica con herramientas que potencian tanto la productividad como la creatividad.

La gama con pantalla PaperMatte ha transformado la experiencia de lectura y visualización, haciéndola más cómoda y natural. A ello se suma el M-Pencil, que convierte la escritura y el dibujo digitales en procesos intuitivos y precisos. Además, aplicaciones como GoPaint [2] y HUAWEI Notes han democratizado la creación digital, ofreciendo a los usuarios más recursos para expresarse de forma sencilla y eficiente.

Próximamente, HUAWEI llevará su innovación un paso más allá con mejoras en la tecnología PaperMatte y en su lápiz óptico. Además, presentará HUAWEI GoPaint, una iniciativa global que busca motivar a los creadores del futuro a explorar nuevas ideas y expresarse sin límites.