53 restaurantes de Taiwán son galardonados con estrellas en la Guía Michelin 2025

lunes 25 de agosto de 2025

La Guía Michelin Taiwán 2025 fue presentada el 19 de agosto en la ciudad de Taipéi, con tres restaurantes que conservaron sus codiciadas tres estrellas, siete que obtuvieron dos estrellas y 43 que recibieron una estrella.

Según la guía, la lista incluye 43 restaurantes ubicados en Taipéi, seis en Taichung, en el centro de Taiwán, y cuatro en Kaohsiung, ciudad portuaria del sur.

Además, siete establecimientos fueron galardonados con la Estrella Verde Michelin, que reconoce experiencias gastronómicas que combinan excelencia culinaria con un compromiso con la sostenibilidad. Estos son: Embers, Hosu, Little Tree Food en la calle Da’an, Mountain and Sea House, y la sucursal de Shilin de Yangming Spring en Taipéi; Thomas Chien en Kaohsiung; y el recientemente incorporado Tu Pang en Taichung.

El viceministro de Transportes y Comunicaciones, Lin Kuo-shian, elogió la decisión de la guía de incluir más ciudades este año, resaltando mejor la cultura y gastronomía únicas de Taiwán. La comida gourmet es un punto de partida para que los visitantes del mundo comprendan mejor a Taiwán y a la vez una herramienta para profundizar en el tejido cultural y social de la nación, añadió Lin.

Tras las declaraciones de Lin, la directora general de la Administración de Turismo, Chen Yu-hsiu, calificó la guía como un puente que conecta a Taiwán con visitantes de todo el mundo. La administración continuará promoviendo la gastronomía taiwanesa y experiencias de viaje únicas para atraer a más turistas extranjeros, agregó Chen.