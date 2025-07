Lo que hay que tener en cuenta a la hora de comprar el dispositivo de preseñalización V16

jueves 10 de julio de 2025 , 10:37h

Desde el 1 de enero de 2026, los conductores deberán llevar obligatoriamente en sus automóviles una señal luminosa V16 IOT conectada con la plataforma DGT 3.0. Este dispositivo sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia. A seis meses de su obligatoriedad, Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil, destaca que sólo se podrán utilizar aquellos dispositivos que estén homologados y, por lo tanto, que cumplan con las especificaciones técnicas marcadas por Tráfico. La marca enumera qué factores hay que tener en cuenta para reconocer qué dispositivos se pueden utilizar.

“Se aproxima la fecha en la que el dispositivo V16 conectado y homologado por la DGT será definitivamente obligatorio y pasará a sustituir a los históricos triángulos de emergencia. Actualmente, muchos conductores cuentan con esta baliza luminosa. Sin embargo, muchas no se podrán utilizar a partir de 2026, ya que no cumplen con los requisitos técnicos exigidos. Hay que tener en cuenta que los primeros dispositivos luminosos que salieron al mercado no contaban, por ejemplo, con la conexión que sí deben tener los que se utilizarán a partir de enero del próximo año, recoge Sergio Expósito, responsable de Mercado de Herramientas y Averías en Norauto España.

¿Cómo saber si el dispositivo está homologado?

Antes de comprar este dispositivo luminoso es importante cerciorarse de que está homologado y que, por lo tanto, cumple con las características técnicas necesarias. Para ello, Norauto recomienda localizar la siguiente información en el embalaje o en el propio dispositivo:

La fecha de caducidad de la conectividad en el embalaje, la cual ha de ser por un periodo de 12 años. Esta fecha también viene impresa en el propio dispositivo.

El código de homologación, además de en la propia tulipa del producto, en la caja correspondiente y en el manual del usuario. Comienza con las siglas "LCOE" o "IDIADA" junto con su número de serie. Adjuntamos un ejemplo con el formato de homologación correcto LCOE XXXXXXXXXXG1. Es importante que el código se lea sin dificultad, lo que demostrará que ha salido así de fábrica y que no ha sido manipulado. Además, debe ser resistente para que no se deteriore con facilidad.

La DGT cuenta con un listado de las marcas y modelos de dispositivos V-16 que están homologados y, por lo tanto, son válidos.

Norauto recuerda que solo está permitida la utilización de dispositivos luminosos V-16 homologados. De lo contrario, el dispositivo puede no ofrecer la luminosidad suficiente, estropearse con facilidad y no reunir otros requisitos técnicos como sujeción, autonomía o conectividad. Todo ello repercute en la seguridad.

Estos son los requisitos que debe cumplir

El dispositivo luminoso V16 debe cumplir con unos criterios de seguridad, que están recogidos en el Reglamento General de Vehículos en su Anexo XI. Entre ellos, Norauto destaca los siguientes:

-El dispositivo debe ser de color amarillo auto.

-Irradiación: el sistema óptico debe estar diseñado de forma que la luz cubra un campo de visibilidad horizontal de 360 grados y en vertical un mínimo de ±8 grados hacia arriba y hacia abajo.

-Intensidad luminosa: la intensidad debe ser en el grado 0, entre 40 y 80 candelas efectivas, y en los grados ±8, de un mínimo de 25 candelas. En ambos casos, dicha intensidad debe asegurar una autonomía durante al menos 30 minutos.

-Grado de protección IP referente a la estanqueidad y residencia a la humedad: al menos será IP54.

-Estabilidad: el equipo estará diseñado para quedar estable sobre una superficie plana, no desplazándose frente a una corriente de aire que ejerza una presión dinámica de 180 Pa, en la dirección más desfavorable para su estabilidad.

-Debe garantizar el funcionamiento de la luz a temperaturas de −10 ºC y 50 ºC.

-Frecuencia de destello: entre 0,8 y 2 Hz.

-La alimentación del dispositivo será autónoma a través de una pila o batería que deberá garantizar su uso al cabo de 18 meses. También son óptimos aquellos dispositivos que utilicen una batería recargable, siempre que la carga del mismo se pueda realizar en el propio vehículo.

-Este dispositivo comunicará, en todo caso, su activación, desactivación y geoposicionamiento, al punto de acceso nacional en materia de tráfico y movilidad. La información sobre la ubicación del vehículo accidentado se enviará cada 100 segundos y dejará de enviarse una vez se haya remitido la información de desactivación. El coste de las comunicaciones estará incluido en el precio de venta al público y estas se garantizarán durante al menos 12 años.