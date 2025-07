Artistas contemporáneos de Corea del Sur expondrán en La Mar de Músicas

jueves 10 de julio de 2025 , 10:39h

La Mar de Arte, la sección del festival La Mar de Músicas, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, acercará a Cartagena al arte contemporáneo de Corea del Sur, el país invitado de su 30ª edición.

Cuatro reconocidos artistas del país asiático, Bohnchang Koo, Kihong Chung, Timothy Hyunsoo Lee y Jong Oh traerán a las salas expositivas del municipio algunas de sus últimas obras, que se podrán visitar gratuitamente hasta finales de septiembre.



Las propuestas abarcan desde la poesía visual del objeto hasta reflexiones sobre identidad y transformación, esta edición invita a explorar sensibilidades únicas a través de la fotografía, la instalación, la escultura y el arte conceptual.