Lo que hay que tener en cuenta si se va a conducir bajo un temporal de borrascas

miércoles 19 de marzo de 2025 , 09:07h

La AEMET alerta de la presencia y llegada de dos borrascas que afectarán a España durante esta semana. Por un lado, la actual borrasca Laurence está dejando tormentas, nevadas, heladas y viento en buena parte de España. Por otro, se espera una nueva borrasca a mitad de semana. Ante esta situación, resulta primordial extremar la precaución y evitar conducir al menos que sea totalmente necesario en aquellos casos más extremos. Ante esta situación, Norauto, la cadena de mantenimiento integral del automóvil, ofrece una serie de recomendaciones para no cometer errores en los trayectos y especialmente en la instalación de las cadenas de nieve.

1-Evitar conducir en caso de lluvia intensa, viento, niebla o nieve, siempre que no sea estrictamente necesario.

2-Neumáticos siempre en buen estado. Es uno de los elementos del vehículo más importantes ante esta situación. Un neumático desgastado se adhiere peor al asfalto y aumenta radicalmente el riesgo de aquaplanning y alarga la frenada de forma alarmante. La normativa establece que la profundidad del dibujo de la banda de rodadura no debe ser inferior a 1,6 mm aunque, para ganar agarre y seguridad, Norauto recomienda no bajar de 3 mm, sobre todo lluvia.

3-Adaptar la conducción a la situación de la vía: hay que llevar una velocidad reducida y aumentar la precaución, ya que muchas señales no son tan visibles cuando llueve mucho o nieva. Igualmente es necesario incrementar la distancia de seguridad, ya que, especialmente con nieve, aumenta la distancia de frenado, y se aconsejan las marchas largas para evitar patinar.

En las situaciones de viento fuerte como el actual, se debe sujetar el volante con firmeza y siempre con las dos manos. Hay que tener en cuenta el efecto ‘pantalla’, una situación que ocurre a la hora de adelantar a un vehículo de gran volumen: se descontrola la dirección del coche y es importante corregirla.

4-No hay que olvidarse del buen estado de las escobillas, tanto delanteras como traseras, y revisar el líquido limpiaparabrisas. Si las escobillas no están en buen estado, no hacen el correcto barrido y, por lo tanto, pueden empeorar la visibilidad.

5-Luces niveladas y en funcionamiento. Con lluvia se deben llevar encendidas las luces de posición y cruce. Las de niebla solosi la lluvia es intensa.

6-No se debe pasar por charcos sin conocer su profundidad, ya que el riesgo de aquaplaning aumenta. Si se desconoce la profundidad del charco, el neumático puede dejar de estar en contacto con el asfalto perdiendo el control del vehículo.

7-Es recomendable llevar siempre unas cadenas de nieve en el maletero. Y es que en ciertos momentos puede ser obligatoria su utilización. En ese sentido, Norauto enumera las diferentes opciones disponibles:

Cadenas de nieve metálicas: proporcionan un gran agarre sobre nieve y hielo y garantizan una mayor adherencia, aunque suelen ser más complicadas de instalar que las textiles.

Cadenas textiles: son más fáciles de colocar y pesan mucho menos, por lo que su almacenaje también es más sencillo. Este tipo de cadenas ofrecen una buena adherencia y una conducción más cómoda que las cadenas metálicas, aunque tienen menor agarre. Además, hay que tener en cuenta que no dañan sistemas como el ABS o ESP.

Cadenas híbridas o mixtas: son de montaje sencillo y rápido, pero hay que utilizar más fuerza para ajustarlas. Son especialmente indicadas para aquellos usuarios que utilizan las cadenas con mucha frecuencia.

Neumáticos de invierno: Norauto recuerda que las cadenas pueden ser sustituidas por neumáticos de invierno o neumáticos all season siempre que lleven las siglas M+S, un marcaje que indica que pueden circular sin cadenas.

Recomendaciones para una correcta instalación cadenas:

-Practicar antes. De esta forma, el conductor no se verá desbordado por la situación y el estrés que puede surgir en ese momento. La práctica con anterioridad permite conocer qué pasos se deben seguir y qué se debe evitar.

-Llevar las cadenas adecuadas para el vehículo. No todas las cadenas son compatibles con todos los vehículos. No es lo mismo un neumático que requiere una cadena estándar de 7 mm que la que necesita un SUV o 4X4. Las cadenas que se utilizaban para un vehículo anterior pueden no valer para uno nuevo.

-Se recomienda colocar las cadenas en un lugar apartado del tráfico y, por supuesto, colocar la señal V-16 para ser más visibles. El usuario debe llevar el chaleco reflectante y utilizar guantes para evitar cortes, una linterna por si hay poca luz y una manta por si hay que apoyarse en el suelo.

-Las cadenas se deben poner sobre las ruedas motrices. Si el vehículo es de tracción delantera, deben ir en las ruedas del eje delantero. Si es de tracción trasera, en las ruedas traseras. En el caso de los 4x4 con tracción integral, se recomienda poner las cadenas en los cuatro neumáticos.

-A la hora de instalarlas, seguir todos los pasos e indicaciones del fabricante. No todas se ponen de la misma forma, aunque existen unos pasos comunes que pueden servir de guía: