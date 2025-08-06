¿Con quién viajan los españoles?

La III Radiografía del Viajero Actual también ha indagado sobre las compañías más habituales de los españoles en sus vacaciones reales. Y aunque viajar en pareja sigue siendo una de las opciones preferidas, este año se reduce: del 73% en 2023 al 52% en 2024. Un descenso que refleja una mayor diversificación en las formas de viajar.

Crecen los viajes en familia, especialmente con hijos: un 58% de los españoles viaja con su pareja e hijos, y un 16% lo hace con otros miembros de la familia como abuelos o hermanos. Para estos viajeros, lo más valorado es poder hacer turismo sin renunciar al entretenimiento: un 44% destaca la posibilidad de disfrutar con los niños mientras descubren nuevos destinos, y un 41% valora las opciones adaptadas a diferentes edades que permiten experiencias sin estrés para los adultos y diversión garantizada para los más pequeños. MSC Cruceros responde a estas necesidades con servicios como el Doremi Club, su completo programa de actividades para niños de 0 a 17 años, zonas de juego tematizadas junto a LEGO®, parques acuáticos, espectáculos familiares, así como camarotes familiares comunicados y menús infantiles en todos los restaurantes.

También crecen los viajes en grupo de amigos, que ya alcanzan el 24%, impulsados por quienes buscan compartir experiencias únicas sin complicaciones. Para ellos, MSC Cruceros ofrece actividades diseñadas para disfrutar en grupo, como clases de cocina, catas de vino, espectáculos en vivo, discotecas y bares temáticos, además de paquetes especiales para grupos que facilitan desde la asignación de camarotes contiguos hasta reservas conjuntas y ventajas económicas. Para quienes desean compartir el viaje con su grupo en un entorno más premium y privado, MSC Yacht Club ofrece zonas exclusivas, servicio de mayordomo 24 horas y atención personalizada.

Viajar en solitario también gana terreno (9%), especialmente entre quienes buscan una experiencia más introspectiva o personalizada, mientras que aparecen fórmulas más híbridas, como viajar solo con los hijos (4,4%) o en grupos de amigos con niños (3%).

Estas nuevas formas de viajar reflejan una evolución en los hábitos vacacionales de los españoles y reafirman el potencial del crucero como opción versátil: ideal para parejas, práctico para familias y cada vez más atractivo para quienes viajan por su cuenta o desean una experiencia única en alta mar. “El crucero es una forma de viajar que se adapta perfectamente a lo que buscan hoy las nuevas generaciones: flexibilidad, variedad de destinos y comodidad. Si encima puedes compartirlo con tu pareja, amigos o tu ídolo favorito, la experiencia es aún más memorable”, comenta Fernando Pacheco, director general de MSC Cruceros en España.