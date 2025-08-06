Mas Salvi: lujo, naturaleza y desconexión: el plan perfecto para este verano

miércoles 06 de agosto de 2025 , 09:11h

El Hotel Mas Salvi ofrece una propuesta veraniega pensada para quienes valoran la calma, la privacidad y el contacto con la naturaleza. Ubicado en una masía del siglo XVII, en pleno corazón del Empordà, Mas Salvi ofrece mucho más que unas vacaciones: propone una forma distinta de vivir el verano.

Rodeado de bosques, caminos de tierra y jardines, este hotel boutique invita a reconectar con uno mismo en un entorno donde todo está pensado para relajarse.

Bienestar en un entorno natural

En Mas Salvi, el verano se disfruta a otro ritmo. El hotel invita a desconectar a través de experiencias pensadas para unir cuerpo y mente. Sus huéspedes pueden descansar con un masaje relajante o descontracturante en su zona wellness o elegir entre tratamientos como peelings corporales, chocoterapia o fangoterapia. También pueden disfrutar de la piscina exterior con bar, sumergirse en la piscina interior climatizada o dejarse llevar por el placer de un baño en el jacuzzi y una sesión de sauna. El silencio, la naturaleza y la privacidad convierten este rincón del Empordà en un verdadero oasis de calma.

Gastronomía con alma local

La experiencia en Mas Salvi se completa con una propuesta gastronómica basada en productos de temporada y cocina local. Las mañanas empiezan con desayunos en la terraza, con vistas al jardín y productos de proximidad: mermeladas artesanas, pan recién horneado, quesos locales y frutas del Empordà. Al mediodía se ofrecen diversas propuestas de tapeo, entrantes frescos, carnes & pescados a la brasa. El espacio de la terraza-piscina se ofrece una carta divertida, amplia e informal pensada para todos los públicos. Al caer la tarde, el restaurante del hotel ofrece cenas tranquilas con una carta que rinde homenaje al territorio, donde no faltan los arroces de Pals, pescados frescos del litoral y vinos de bodegas de la zona.

Además, para grupos a partir de 10 personas y siempre con reserva previa, los huéspedes pueden disfrutar de catas sensoriales de vinos, quesos, chocolates, jamones ibéricos y foies, o participar en clases de cocina local para llevarse un pedacito del Empordà en forma de sabor y tradición.

Desconectar con actividades en movimiento

Para quienes disfrutan del aire libre, el hotel ofrece acceso directo a rutas de senderismo y caminos ideales para recorrer en bicicleta, cruzando bosques y conectando con pueblos medievales como Pals o Peratallada. Dentro del recinto, los huéspedes pueden practicar el tenis, con posibilidad de clases, o acercarse a alguno de los campos de golf cercanos.