MAZABI vende tres hoteles en Madrid, Sevilla y El Puerto de Santa María por más de 54 millones

jueves 07 de agosto de 2025 , 09:18h

MAZABI, compañía especializada en la gestión de patrimonios inmobiliarios, ha cerrado la venta de tres activos hoteleros situados en Madrid, Sevilla y El Puerto de Santa María (Cádiz) por un importe superior a 54 millones de euros. La operación forma parte de su estrategia de rotación de activos con el objetivo de maximizar la rentabilidad y consolidar una gestión patrimonial activa y eficiente.

Los hoteles vendidos son:

Room Select Tetuán (Sevilla) : un establecimiento de tres estrellas, con 74 habitaciones y una superficie de 2.400 m². Operado por el grupo Room007 Hotels & Hostels, se encuentra en la calle Jovellanos 8, en pleno centro histórico de la ciudad, a escasos metros de la Plaza Nueva y la Catedral. Formaba parte del portfolio de MAZABI desde 2019.

: un establecimiento de tres estrellas, con 74 habitaciones y una superficie de 2.400 m². Operado por el grupo Room007 Hotels & Hostels, se encuentra en la calle Jovellanos 8, en pleno centro histórico de la ciudad, a escasos metros de la Plaza Nueva y la Catedral. Formaba parte del portfolio de MAZABI desde 2019. LETOH LETOH Gran Vía (Madrid) : también de tres estrellas, cuenta con 90 habitaciones y 3.338 m². Está ubicado en la calle Leganitos 41, a pocos pasos de la Gran Vía y la Plaza de España. Fue adquirido por MAZABI en 2021.

: también de tres estrellas, cuenta con 90 habitaciones y 3.338 m². Está ubicado en la calle Leganitos 41, a pocos pasos de la Gran Vía y la Plaza de España. Fue adquirido por MAZABI en 2021. Soho Boutique Puerto (El Puerto de Santa María): hotel de cuatro estrellas con 101 habitaciones y 6.244 m², gestionado por Soho Boutique Hotels. Se encuentra a solo 800 metros de la Playa de La Puntilla, con vistas al río Guadalete y piscina cubierta. También fue adquirido en 2021.

Según Juan Antonio Gutiérrez, CEO de MAZABI, “estas operaciones se enmarcan en nuestra estrategia de rotación de activos, con el objetivo de optimizar la rentabilidad de nuestras inversiones y consolidar una gestión patrimonial activa y eficiente. Los tres hoteles estaban ubicados en enclaves estratégicos y han cumplido ampliamente nuestros objetivos de inversión. Seguiremos apostando por activos hoteleros bien posicionados, capaces de generar valor sostenible para nuestros inversores en el medio y largo plazo.”

Estas desinversiones se suman a otras operaciones recientes llevadas a cabo por la compañía, como la rotación de activos en Córdoba, Madrid y Castilla y León en 2024, por un valor conjunto de aproximadamente 50 millones de euros, así como la reciente adquisición de un hotel de lujo en San Sebastián.

Actualmente, MAZABI cuenta con un portfolio de 17 activos hoteleros, con una valoración estimada superior a 400 millones de euros, y continúa fortaleciendo su presencia en el sector mediante una estrategia centrada en la diversificación, la localización estratégica y la creación de valor a largo plazo.