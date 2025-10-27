Canarias defiende en Sevilla un modelo turístico centrado en las personas

lunes 27 de octubre de 2025 , 09:37h

El alcalde de Adeje y presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), José Miguel Rodríguez Fraga, participó en el Tourism Innovation Global Summit (TIS), que se celebra en Sevilla y que reúne a expertos internacionales para debatir sobre innovación, tecnología y sostenibilidad aplicadas al turismo.

Rodríguez Fraga intervino en la mesa redonda ‘Tecnología y Territorio: Alianzas para un Futuro Turístico Sostenible’, organizada por Telefónica. La sesión, celebrada en el Auditorio Islas Baleares, congregó a representantes institucionales y empresariales que reflexionaron sobre los retos y oportunidades que plantea la transformación digital en los destinos turísticos.

El debate estuvo moderado por Esther Welters, CEO de KLX Global Services, y contó también con la participación de José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana; Enrique Martínez, presidente de Segittur; y Diego López Román, gerente de Servicios Smart de Telefónica.

Durante su intervención, Rodríguez Fraga defendió la necesidad de situar a las personas en el centro de la gestión turística. “Todos los proyectos que desarrollamos, especialmente desde la AMTC, tienen como eje a las personas. La tecnología debe servir para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y de quienes nos visitan”, señaló el alcalde de Adeje.

El presidente de la AMTC puso como ejemplo el proyecto Soy Canary Green, viaja consciente vive Canarias, una iniciativa impulsada por la AMTC y los 14 municipios que la integran, en colaboración con Telefónica, con el objetivo de impulsar la digitalización del sector turístico, facilitando su transición hacia un modelo más verde y sostenible. El proyecto, que cuenta con financiación de fondos Next Generation, busca fortalecer la cohesión y la resiliencia del sector, apoyándose en la participación activa de la sociedad y en la formación de los profesionales. “Canary Green simboliza la capacidad de colaboración de nuestros municipios. En la AMTC, nos enfrentamos al reto de coordinar a 14 ayuntamientos con realidades distintas, pero con un mismo propósito: construir un futuro turístico que contribuya a mejorar la calidad de vida en nuestros destinos, el desarrollo económico y las oportunidades para nuestra población”, explicó Rodríguez Fraga.

Asimismo, el alcalde y presidente de la AMTC destacó los desafíos que afrontan las administraciones locales a la hora de aplicar políticas sostenibles. Y añadió que “tienen la obligación de modernizarse y de hacer entender a la ciudadanía que apostar por la sostenibilidad es una forma de asegurar el futuro de nuestros hijos y nietos”.

El Tourism Innovation Global Summit (TIS), celebrado del 22 al 24 de octubre en el Fibes – Palacio de Congresos de Sevilla, se ha consolidado como un espacio de referencia mundial en el ámbito de la innovación turística, abordando temáticas como la transformación digital, la inteligencia de datos, la sostenibilidad ambiental y social, la gestión de destinos o la mejora de la experiencia del viajero.