Estreno del musical Rent en el teatro Fernán Gómez

lunes 22 de diciembre de 2025 , 09:00h

Un musical de Jonathan Larson que se podrá ver en la Sala Guirau del 23 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa presenta el estreno del musical Rent, que celebra su 30 aniversario y llega a este espacio de la mano de Outcast Producciones.

Madrid se prepara para acoger uno de los títulos más emblemáticos del teatro musical contemporáneo. Rent, la obra creada por Jonathan Larson que marcó a toda una generación, aterriza en la Sala Guirau con una nueva producción que reivindica la vigencia de su mensaje y la fuerza de su música.

A tres décadas de su estreno original, el musical vuelve a interpelar al público con una historia de amistad, amor y resistencia en el Nueva York de finales del siglo XX.

Inspirado en la ópera La Bohème, Rent retrata la vida de un grupo de jóvenes artistas que luchan por salir adelante en el East Village mientras se enfrentan a la precariedad, la enfermedad y los conflictos personales. A través de una partitura que fusiona rock, pop y sonidos urbanos, la obra pone en primer plano temas como la libertad creativa, la identidad, la diversidad y la importancia de vivir intensamente el presente.

La producción que llega al teatro Fernán Gómez propone una puesta en escena actual, cercana y enérgica, pensada para conectar tanto con quienes descubren Rent por primera vez como con quienes ya la consideran un clásico imprescindible. El montaje subraya el carácter colectivo de la historia y el espíritu rebelde que convirtió al musical en un fenómeno cultural desde su estreno en Broadway.

Con este estreno, el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa refuerza su apuesta por grandes títulos del teatro musical internacional, ofreciendo al público madrileño la oportunidad de disfrutar de una obra que sigue emocionando por su honestidad y su potente mensaje humano. Rent se presenta así como una cita ineludible de la temporada, una celebración de la vida, el arte y la comunidad que invita a medir el tiempo en amor.

La obra cerrará el telón el 25 de enero, fecha en la que se cumplen 30 años del fallecimiento de Jonathan Larson, que murió precisamente la noche del estreno de su obra maestra.