La 1ª Muestra Aeterna de Cine Fantástico de Madrid se celebrará del 13 al 15 de marzo

-La programación incluirá títulos clásicos, preestrenos y filmes inéditos con proyecciones repartidas en las salas mk2 Cine Paz y mk2 Palacio de Hielo.



-El evento contará con la presencia del célebre escritor Ramsey Campbell, que junto al cineasta Jaume Balagueró, charlará con los asistentes tras la proyección de “Los Sin Nombre” (1999), adaptación cinematográfica de su novela y título clave del fantástico español contemporáneo.

La 1ª Muestra Aeterna de Cine Fantástico de Madrid, organizada por los responsables del ciclo Aeterna, se celebrará del 13 al 15 de marzo de 2026 en las salas mk2 Cine Paz y mk2 Palacio de Hielo con una programación que incluirá clásicos, preestrenos y títulos inéditos.

Serán trece películas en total, pensadas para todos los gustos y repartidas en sesiones matinales, vespertinas y nocturnas. Entre los primeros títulos confirmados se hallan “The Monster Squad/Una Pandilla Alucinante” (Fred Dekker, 1987) y “Aracnofobia” (Frank Marshall, 1990), que satisfarán las ansias palomiteras de grandes y pequeños en dos nostálgicas proyecciones en Palacio de Hielo. En ese mismo cine los más rudos tendrán una oscura cita con la legendaria “Ocurrió Cerca De Su Casa” (1992), la polémica película escrita y dirigida a seis manos por Rémy Belvaux, André Bonzel y Benoît Poelvoorde (también protagonista principal) en lo que supone una “oportunidad única e irrepetible de verla en pantalla grande”, según los organizadores.

Además, y gracias a la colaboración de Selecta Visión, los espectadores de la Muestra serán los primeros en disfrutar de la esperada versión 4K de “Perfect Blue”, la obra maestra dirigida por Satoshi Kon en 1997, que llegará a las salas comerciales una semana después.

Asimismo, la tarde del domingo 15 de marzo el evento acogerá la tercera edición de “CTHULHUTON – Maratón de Cine Preternatural, Abominable y Ciclópeo”, que contará con la presencia del célebre escritor Ramsey Campbell, que junto al cineasta Jaume Balagueró, charlará con los asistentes tras la proyección de “Los Sin Nombre” (1999), adaptación cinematográfica de su novela y título clave del fantástico español contemporáneo.

El cartel teaser de la convocatoria es obra de J.J. Cuenca, responsable de la identidad visual del proyecto Aeterna y, durante el evento, no faltarán puestos de merchandising y sorpresas que se irán desvelando en las próximas semanas.