Motivos para descubrir Setúbal estas Navidades

lunes 22 de diciembre de 2025 , 08:00h

A menos de una hora de Lisboa, Setúbal se convierte en un destino atractivo para quienes quieren disfrutar de la Navidad con un ritmo más pausado. La ciudad ofrece un ambiente acogedor, fácil de recorrer y perfecto para pasear, admirar sus luces y disfrutar plenamente de sus atracciones.

Con un programa navideño variado, un mercado en pleno centro y opciones para todos los viajeros, Setúbal se posiciona como una escapada sencilla, cercana y con todo lo necesario para desconectar unos días durante estas fechas festivas.

Un mercado navideño en el corazón de la ciudad

Hasta el próximo 24 de diciembre, la Avenida Luísa Todi se convierte en el corazón de la Navidad en Setúbal con una experiencia que combina tradición, gastronomía y ocio en un solo espacio. El Mercado de Navidad reúne productos regionales, artesanía local y propuestas gastronómicas que reflejan la riqueza de la región, mientras que la Casa de Papá Noel y la plaza de restauración lo convierten en un plan completo para toda la familia.

Diversión y magia navideña para los más pequeños

El destino también se adapta de manera ideal a las familias, con propuestas que permiten que los más pequeños disfruten de la escapada tanto como los adultos. El 20 de diciembre, Casa da Baía se convertirá en un espacio creativo para que las familias elaboren sus propias decoraciones navideñas, mientras la Herdade da Mourisca acogerá la búsqueda de los regalos perdidos de Papá Noel, una experiencia al aire libre repleta de acertijos y sorpresas. Al día siguiente, el domingo 21, el Patio de las Hadas recibirá el Taller de Duendes, con el objetivo de fomentar la creatividad y la conciencia ambiental mediante la elaboración de adornos con materiales reciclados, culminando con una jornada de teatro musical: “Una Historia de Piratas”, una aventura que transportará al público a la misteriosa Isla Olvidada.

Arte y tradición en cada azulejo

Azeitão, reconocida por su centenaria tradición en la fabricación y decoración de azulejos, ofrece un recorrido por su patrimonio artístico y cultural que invita a sumergirse en la riqueza de la región. Espacios como Azulejos de Azeitão o S. Simão Arte permiten conocer la historia y las técnicas de estas piezas únicas, admirar su delicada pintura y comprender la importancia de esta tradición artesanal en la identidad local. Visitar estos enclaves es una oportunidad para descubrir cómo el arte y la creatividad han marcado la historia de Azeitão y continúan formando parte de su paisaje cultural.

Luces y encanto navideño por todos los rincones

La decoración navideña de Setúbal transforma sus principales calles y plazas en un recorrido visual que permite descubrir la ciudad a ritmo propio. Pasear por la Rua do Comércio, la Praça do Bocage o los rincones del barrio histórico ofrece la oportunidad de observar escaparates iluminados, fachadas engalanadas y pequeños detalles que reflejan la vida local. Además, los viajeros pueden detenerse en cafés con encanto, tiendas de artesanía y mercados tradicionales, explorando cada espacio con calma y acercándose a la manera auténtica en que los locales viven la Navidad.

Maridajes y sabores de la región

La gastronomía de Setúbal es uno de los grandes atractivos de la región, con productos frescos del mar, platos tradicionales como el choco frito o el arroz de marisco, y una amplia selección de quesos, embutidos y dulces conventuales que reflejan la riqueza cultural del territorio. Durante estas fechas, es posible brindar con el famoso Moscatel de Setúbal y deleitarse con sus sabores en espacios con encanto, desde plazas históricas hasta comercios emblemáticos como la Mercería Confiança de Tróino. Estos enclaves permiten descubrir la ciudad a través de su tradición culinaria, combinando vinos regionales, delicias marinas y dulces típicos para vivir una experiencia gastronómica completa y representativa de la identidad de Setúbal.