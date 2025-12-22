Yosh Yu, nuevo Embajador de la Elegancia de Longines

lunes 22 de diciembre de 2025 , 09:15h

Longines anuncia la incorporación de Yosh Yu como nuevo Embajador de la Elegancia, sumando a su prestigiosa familia a una de las figuras más polifacéticas y admiradas de la escena cultural china. Actor, músico y arquero a caballo, Yosh Yu representa una fusión única de tradición, talento artístico y excelencia deportiva, valores profundamente arraigados en el ADN de la firma relojera suiza.

Reconocido por su dedicación a las artes escénicas y su sensibilidad musical, Yosh Yu ha construido una carrera marcada por la disciplina, la autenticidad y la búsqueda constante de la perfección. A ello se suma su destacada trayectoria en los deportes ecuestres, una práctica ancestral que exige precisión, equilibrio y armonía, cualidades que reflejan el saber hacer y la herencia centenaria de Longines.

Esta alianza refuerza el compromiso de la marca con personalidades que encarnan su filosofía “La elegancia es una actitud”, entendida no solo como una cuestión de estilo, sino como una forma de vivir, crear y relacionarse con el mundo. Con Yosh Yu, Longines celebra una elegancia contemporánea que honra la tradición sin renunciar a la modernidad.

La colaboración pone de relieve la conexión natural entre la alta relojería, el arte y el deporte, consolidando el posicionamiento de Longines como referente de sofisticación atemporal y excelencia técnica a escala internacional.