La aerolínea Iberia estrena su primera ficción sonora navideña con empleados y actores

Iberia ha lanzado su primera ficción sonora, una producción especial de Navidad creada e interpretada en gran parte por empleados de la compañía y en la que también han participado actores reconocidos del mundo del cine, el teatro y la televisión.

La última llamada, el cuento de Navidad de Iberia está disponible para su escucha en Spotify o YouTube, y en su elaboración han colaborado empleados de la aerolínea de diversos departamentos: aeropuertos, mantenimiento, seguridad, pilotos, tripulantes de cabina y del área corporativa de la compañía. Además, el propio presidente de Iberia, Marco Sansavini, ha querido sumarse a este proyecto interpretando uno de los papeles.

Todos ellos han estado acompañados por un elenco de actores de primer nivel que han puesto voz a los personajes principales de la historia: Víctor Clavijo, Lola Baldrich, Laura Toledo, Ignacio Mateos, Ascen López, Antonio MM y Antonio Albella.

Para Jesús Torres, director de actores y de esta ficción sonora: “Ha sido un reto divertido, combinar la soltura de los actores y actrices profesionales con la ilusión y la exactitud del equipo de trabajadores de Iberia. Entre todos, hecho un cuento de Navidad en el que cabe todo el mundo y en el que unos han aprendido sobre el universo y el trabajo de otros. Ha sido una gran oportunidad para mirar más allá de nuestro puesto de trabajo”

Sinopsis

22 de diciembre. Antonio, ingresado en un hospital de Madrid, sufre una grave enfermedad hepática. Afronta la que podría ser su última Navidad junto a su hijo y su nieto, y parece haber perdido la esperanza: solo un trasplante de hígado podría darle una segunda oportunidad.

Mientras tanto, en Barcelona, una intensa tormenta similar a Filomena —bautizada como Francis— está provocando la cancelación de varios vuelos en El Prat, poniendo en riesgo el traslado urgente del órgano destinado a Antonio.

En paralelo, Ángel, Técnico en Emergencias Sanitarias, finaliza su turno tras una noche de avisos provocados por resbalones y cenas de empresa. Pero una llamada de última hora cambia sus planes: debe regresar inmediatamente para encargarse del transporte del órgano hasta la puerta de embarque del vuelo IB0408.

La historia relata el esfuerzo, la coordinación y el compromiso de los equipos de Iberia para operar con éxito este vuelo en condiciones meteorológicas adversas y hacer posible un trasplante que podría salvar una vida. Un viaje contrarreloj que simboliza el impacto humano que se esconde detrás de cada operación aérea.

Iberia y su colaboración con la ONT

Iberia colabora con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) desde 2013, facilitando el transporte de órganos destinados a trasplantes en todos sus vuelos de manera desinteresada. Su objetivo es garantizar que los órganos lleguen a su destino en el menor tiempo posible y con las máximas garantías de seguridad.

Desde el inicio de esta colaboración, el Grupo Iberia ha transportado más de 1.000 órganos, principalmente hígados y riñones, que requieren tiempos de isquemia especialmente críticos.

“Es un orgullo para una compañía como Iberia, colaborar desde hace más de una década con la ONT y poner nuestro granito de arena en una cadena que salva vidas. Con esta ficción sonora realizada por empleados de Iberia queremos poner en valor su dedicación, su compromiso y su capacidad para trabajar unidos en momentos decisivos”, ha asegurado Sonia Sánchez, directora de Comunicación, Relaciones Institucionales e Impacto Social de Iberia.

“Una adecuada organización logística es imprescindible para el éxito de cualquier proceso de donación y trasplante. Por ello, en la ONT valoramos especialmente la labor de aliados como Iberia, que nos permite trasladar los órganos a tiempo, con garantías de seguridad y sin coste adicional para el sistema sanitario. Gracias a esta colaboración, se han salvado miles de vidas en España”, afirma Beatriz Domínguez-Gil, directora de la ONT.