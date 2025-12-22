Primera estación de carga ultrarrápida en Pontevedra de DRIVECO

lunes 22 de diciembre de 2025 , 08:30h

DRIVECO, empresa en soluciones de recarga para vehículos eléctricos, continúa su expansión por España con la próxima apertura de una estación de carga ultrarrápida en el centro comercial A Barca, en Poio, a pocos minutos del centro de Pontevedra y perfectamente conectada a través de la AP-9. Esta nueva instalación se convertirá en el primer punto de carga ultrarrápida de la zona, ofreciendo a los conductores de vehículos eléctricos un enclave entre la ciudad y las zonas costeras de Sanxenxo y O Grove, destinos muy frecuentados durante todo el año, especialmente en verano.

La primera fase de la estación contará con dos zonas de carga: una en el aparcamiento exterior con capacidad ultrarrápida de 200 kW y otra en el aparcamiento interior con cargadores de 22 kW. En total, la instalación ofrecerá 8 puntos de carga (6 de hasta 200 kW y 2 de 22 kW), combinando eficiencia y comodidad para todo tipo de vehículos eléctricos.

“Gracias a su ubicación privilegiada, la diversidad de servicios y la cercanía a áreas residenciales y turísticas, el centro comercial A Barca se convierte en un punto de referencia ideal para los conductores que buscan eficiencia, comodidad y una experiencia completa mientras cargan sus vehículos”, señala Christian Revilla, Country Manager de DRIVECO en España.

“Esta colaboración con DRIVECO refuerza nuestro compromiso por ofrecer servicios innovadores y alineados con las nuevas necesidades de movilidad de nuestros visitantes, consolidando A Barca como un espacio moderno, accesible y conectado con su entorno”, destaca Ángel Vejo, gerente del centro comercial A Barca.

El centro comercial ofrece una amplia gama de servicios y opciones de restauración, incluyendo Eroski, Telepizza y una estación de servicio Galp, lo que facilita la espera durante la recarga. La gestión del espacio corre a cargo de Optima Global Services, y la instalación está prevista para entrar en funcionamiento en el segundo trimestre de 2027, con las obras civiles comenzando en el segundo trimestre de 2026.

Con esta apertura, DRIVECO refuerza su compromiso de acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica en España, ofreciendo infraestructura de recarga eficiente y accesible en diversos puntos del país.