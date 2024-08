La cerveza es la bebida favorita para más del 75% de los españoles

jueves 01 de agosto de 2024 , 09:05h

Como cada año, el primer viernes del mes de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza, así los amantes de esta bebida pueden encontrar el próximo 2 de agosto el momento perfecto para seguir disfrutando de su bebida favorita. Bajo este contexto, Appinio, la consultora global de investigación de mercados, ha realizado un estudio para conocer los aspectos más interesantes que hay detrás del consumo de cerveza en España.

Durante los meses de verano y buen tiempo, el salir de bares y terrazas para disfrutar de una buena cerveza se convierte en una de las actividades favoritas en nuestro país. Así, según los datos del estudio, más del 75% de los españoles consume cerveza, convirtiéndose en su bebida favorita frente a otras opciones como el vino tinto (53%), vino blanco (46%) y destilados como Vodka o Whisky (51%).

De hecho, si atendemos al género, los hombres son los que más tienden a consumir cerveza (82%), frente al 71% de mujeres. En cuanto a generaciones, la Generación X, comprendidos entre los 43 y 58 años, son los que más beben cerveza habitualmente (82%); seguidos de cerca por los Boomers, de 59 a 65 años, con un 81%; de los Millennials, entre los 27 y 42 años, con más de un 78%; y, por último, la Gen Z, de 18 a 26 años, que consumen esta bebida en un 51% de los casos.

En cuanto a las razones que llevan a los españoles a elegir esta bebida frente a otras opciones, destacan que el 51% considera que esta es más refrescante, al casi 50% le gusta más su sabor, el 33% piensa que por ser una bebida social y porque le sienta mejor que otras, el 32% por tradición o hábito, y un 21% por ser la opción más barata; frente a 1% que afirma no preferir la cerveza a otras bebidas.

La cerveza española y alemana: las preferidas por los consumidores

Los españoles consumen más cerveza nacional que internacional, así lo afirma el casi 90% de encuestados, frente al 11% que consume más cerveza internacional. De esta manera, la cerveza española es la que más gusta consumir a los españoles, junto a la alemana (41%). Por consiguiente, las nacionalidades menos consumidas son la china, japonesa, colombiana, francesa e italiana.

A la hora de elegir la marca de esta bebida tan consumida en España, las opciones son muchas, y aunque depende del gusto personal de cada uno, lo cierto es que el estudio tiene una marca de cerveza ganadora, que se posiciona como la favorita en España. Se trata de Estrella Galicia, que acapara el primer puesto en cuanto a la cerveza nacional más consumida, según el 64% de encuestados; seguida muy de cerca por Mahou (56%), y a continuación por Alhambra (39%), Cruzcampo (38) y San Miguel (36%). En cuanto a marcas internacionales, destacan Heineken como la cerveza preferida por el 58% de españoles, Corona (38%), y Amstel (36%).

Se imponen las preferencias por nuevas variedades de cerveza, con sabores más innovadores y exóticos

Aunque los sabores de la Rubia, Ámbar, Tostada y de Trigo son los más consumidos: el 64% suele consumir cerveza rubia, seguido del casi 50% que prefiere la Ámbar o Tostada y el 40% la cerveza de Trigo; Lo cierto es que cerca del 80% de los consumidores está muy interesado en probar nuevas variedades de cerveza, con sabor más exótico e inusual, frente a un 6% que no lo estaría.

Respecto a estas innovaciones en cerveza, serían los nuevos sabores frutales el aspecto que más les gustaría ver al 40% de amantes de la cerveza, así como que incorporasen más ingredientes locales y/o regionales o que fueran envejecidas en barrica; seguido de que estas fueran bajas en calorías (35%), producidas con hierbas o plantas medicinales (20%) o sin gluten (18%).

Consumo de cerveza varias veces por semana y desde casa

En cuanto a la frecuencia de consumo de cerveza, destacar que el 51% de encuestados suele consumir cerveza varias veces por semana, el 15% lo hace diariamente, y el 2% raramente. Los hombres son más dados a beber este tipo de bebida de forma diaria (19%), frente al 9% de mujeres. Así, destaca que el 13% de los hombres encuestados suele comprar cerveza diariamente para tenerla en casa, frente a la mitad de mujeres (6%).

El tipo de bebida varía dependiendo del momento, y algunos de los momentos de consumo de cerveza más socorridos y habituales son los sociales. Así lo demuestra el 73% de encuestados que tiende a beber cerveza los fines de semana, el 63% que lo hace en reuniones sociales, alrededor del 50% aprovechando ocasiones especiales como cumpleaños, celebraciones y vacaciones, el 47% entre semana y en eventos deportivos el 32%.

El hogar se ha convertido en un espacio de preferencia de consumo, quizás motivado por la subida de precios en la hostelería o simplemente por una evolución en la forma de consumir. En la actualidad, según este estudio, cerca del 30% de españoles consume cerveza en casa, superando en porcentaje a los que lo hacen en bares/pubs, restaurantes y discotecas. De hecho, el 94% de españoles suele tener cerveza en casa, frente a un 6% que no.

El 72% de los españoles considera importante que se apliquen prácticas de producción sostenible

Los españoles encuentran en la sostenibilidad un aspecto muy relevante a tener en cuenta durante la producción de las cervecerías. Así, el 72% de los españoles considera importante que se apliquen prácticas de producción sostenible, frente al 7% que no le resulta un aspecto a tener en cuenta.

Respecto a las prácticas de sostenibilidad más valoradas destaca el reciclaje de desechos (52%), el uso eficiente del agua (50%), comercio justo (49%) y la energía renovable (47%). En esta línea, el 60% de encuestados en España estaría dispuesto a pagar más por una cerveza producida de manera sostenible, frente al 17% que no lo haría.

Por último, una tendencia que ha calado fuerte en la actualidad y desde hace un tiempo en línea con el interés de llevar una vida saludable, es el de no beber alcohol, y así lo afirma el 12% de encuestados en este estudio. Además, entre los motivos por los que algunos de ellos afirman consumir raramente cerveza, destacan: que el 54% declara no soler consumir ningún tipo de alcohol, al 24% no le gusta el sabor, el 18% decide no hacerlo por motivos de salud, y al 10% le sienta mal y no suele consumir por mantener una buena alimentación.

Los países hispanohablantes se decantan por el consumo de cerveza frente a otras bebidas alcohólicas

Appinio ha llevado a cabo el mismo estudio en otros países como México y Colombia, para poder conocer también cuál es el consumo de esta bebida en otros países. Al igual que la población española, los consumidores mexicanos (78%) y colombianos (79%) prefieren la cerveza frente a cualquier bebida alcohólica. En los países latinoamericanos, al igual que en España, los varones consumen más cerveza que las mujeres.

El 39% de la población colombiana afirma consumir cerveza de forma ocasional, frente al 41% de los mexicanos que consume cerveza una vez por semana. Los mexicanos (26%) y colombianos (21%) que afirman consumir más de una vez en semana contrasta con el dato arrojado en España (51%). Así mismo, los dos países latinoamericanos coinciden con el fin de semana como su momento preferido para tomar cerveza, siendo los hogares su espacio de preferencia para disfrutar de esta bebida.

España (51%), Colombia (50%) y México (48%), comparten el gusto por la cerveza ya que esta les refresca más. Estos, coinciden ante la preferencia de consumir cervezas nacionales frente a las importadas. siendo Club Colombia (67%) la cerveza preferida para la comunidad colombiana y la Corona (73%) para los consumidores mexicanos.