Lugares de España para recorrer en autocaravana con paradas dignas de fotografiar

Este verano, las autocaravanas se consolidan como el billete directo a los rincones más espectaculares de España, donde cada parada es digna de foto. CamperDays, plataforma de alquiler a nivel mundial, invita a descubrir destinos tan impactantes que no necesitan filtro. Y no es casualidad: el 40% de los jóvenes de las generaciones Y y Z elige lugares que ha visto previamente en redes sociales, y el 58% prioriza vivir experiencias por encima de adquirir objetos materiales, según el informe “Cómo las redes sociales influyen en los hábitos de viaje de los españoles”, elaborado por IBIS Data para Europa Press.

Instagram y TikTok no solo inspiran, sino que marcan el rumbo de la nueva forma de viajar. El auge de los destinos fotogénicos confirma una tendencia imparable: cada vez más viajeros buscan rincones auténticos para sus recuerdos digitales. ¿Listo para descubrir los 6 lugares que están arrasando en Instagram y que no pueden faltar en tu próxima aventura? Spoiler: tu galería se va a quedar corta para tanto paisaje.

Los 6 lugares más instagrameables de España para recorrer en autocaravana

Lagunas de Ruidera (Castilla-La Mancha)

El Caribe manchego, uno de los oasis más sorprendentes de la península, ideal para quienes buscan fotos de aguas turquesas, cascadas y atardeceres de película. La zona cuenta con parkings y áreas para autocaravanas, así que solo tienes que elegir tu mejor ángulo y dejarte llevar.

El Charco de los Clicos (Lanzarote, Canarias)

Un cráter volcánico con laguna verde esmeralda, arena negra y mar azul intenso. Accesible en autocaravana y con zonas de pernocta cercanas, es el lugar perfecto para selfies de otro mundo y para disfrutar de cielos estrellados sin contaminación lumínica.

Muralla de Finestres (Huesca, Aragón)

La llamada “muralla china aragonesa”, es tan épica como suena. Es un secreto que está ganando protagonismo en redes. Prepárate para una sesión de fotos entre formaciones rocosas únicas, rutas de senderismo y vistas panorámicas. Tus fotos parecerán sacadas de una peli de aventuras.

Setenil de las Bodegas (Cádiz, Andalucía)

Un pueblo blanco metido literalmente debajo de una roca gigante. Aquí las casas no tienen tejado, tienen montaña encima. Este pueblo andaluz es la prueba de que no todo lo espectacular está en la costa o en la montaña. A veces, está justo debajo de una roca enorme.

Playa de las Catedrales (Lugo, Galicia)

Una de las joyas del norte, donde los arcos y cuevas de piedra se combinan con playas de arena fina. Es una de esas playas que parece que te inventaste al contarla y si llegas al amanecer, te la llevas casi para ti solo.

Bardenas Reales (Navarra)

El desierto más cinematográfico de España, perfecto para rutas en autocaravana. Sus paisajes de película, cañones y formaciones de arcilla son el escenario ideal para fotos que parecen sacadas de otro continente.

Consejos para una ruta fotográfica perfecta en autocaravana

Planea, pero deja espacio a la improvisación: lo inesperado suele ser lo más memorable.

Ten en cuenta la “golden hour”: los amaneceres y atardeceres nunca fallan.

No hace falta el último modelo de cámara: la mejor foto es la que cuenta una historia.

Desconecta y disfruta: vive el momento y no te obsesiones solo con capturarlo.

Cuida el entorno: recoge todo lo que lleves y deja el sitio como si no hubieras estado allí.

Si este verano quieres llenar tu carrete de fotos épicas y tu memoria de historias que no caben en un post, sube a la autocaravana y déjate llevar. Atrévete a improvisar, a perderte y a encontrarte con paisajes que ni sabías que existían.