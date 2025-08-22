Rutas fotogénicas: joyas de España para recorrer sobre ruedas

viernes 22 de agosto de 2025 , 08:18h

Este verano, viajar ya no es solo descubrir, es compartir experiencias que cuentan historias. Las autocaravanas se han convertido en la llave perfecta para explorar los rincones más fotogénicos de España, donde cada parada es una postal lista para subir a redes.

Según el estudio “Cómo las redes sociales influyen en los hábitos de viaje de los españoles” (IBIS Data para Europa Press), 4 de cada 10 jóvenes de las generaciones Y y Z eligen sus destinos inspirados por Instagram o TikTok, y un 58% prefiere invertir en experiencias antes que en cosas materiales.

¿Listo para una ruta que hará que tu galería se quede pequeña? Estos son los 6 lugares más instagrameables de España para recorrer sobre ruedas:

Lagunas de Ruidera (Castilla-La Mancha)

Conocido como el Caribe manchego, este oasis de aguas turquesas y cascadas parece sacado de un sueño. Perfecto para fotos de atardecer y con áreas adaptadas para autocaravanas.

Mirador Chipeque (Tenerife, Canarias)

Un balcón al cielo con vistas al Teide flotando sobre el mar de nubes. Atardeceres que parecen pinturas y fácil acceso por carretera.

Muralla de Finestres (Huesca, Aragón)

La muralla china aragonesa: formaciones rocosas únicas y rutas de senderismo que convertirán tu álbum en una película de aventuras.

Setenil de las Bodegas (Cádiz, Andalucía)

Un pueblo blanco escondido bajo una roca gigante. Sorprendente, fotogénico y único.

Playa de las Catedrales (Lugo, Galicia)

Arcos y cuevas esculpidas por el mar, perfectas para fotos casi irreales. Si vas al amanecer, tendrás la playa (casi) para ti solo.

Bardenas Reales (Navarra)

El desierto más cinematográfico de España: cañones, badlands y paisajes que parecen de otro planeta.

Claves para una ruta fotográfica perfecta en autocaravana

Planifica… pero deja margen para lo inesperado: a veces, lo mejor no está en el mapa.