Abahana Villas inicia su próxima campaña estival de 2026

jueves 14 de agosto de 2025 , 09:03h

Hace un cuarto de siglo, Abahana Villas nacía en la Costa Blanca con una visión clara: profesionalizar el alquiler vacacional sin perder la calidez del trato humano. Hoy, 25 años después, ese propósito no solo se mantiene, sino que se ha convertido en el motor de un proyecto sólido, innovador y profundamente comprometido con su territorio.

Desde sus inicios, Abahana ha crecido como una compañía coherente, sensible y con una clara vocación transformadora. Guiada por un propósito que impregna cada decisión estratégica, crear e inspirar una vida mejor, la empresa ha logrado posicionarse como un referente del sector turístico en la zona norte de la Costa Blanca.

La anticipación se ha convertido en una de las claves diferenciales del modelo Abahana: un enfoque que permite planificar con precisión, adaptarse a nuevas demandas y seguir ofreciendo estancias memorables incluso en contextos de alta demanda. Con el verano 2025 en plena ebullición y una ocupación sin precedentes en sus villas, Abahana Villas pone ya la mirada en la temporada 2026. La compañía inicia su próxima campaña estival con meses de antelación, reafirmando su compromiso con la solidez operativa y la experiencia del cliente.

Esta mirada adelantada forma parte del enfoque natural de Abahana: un modelo que apuesta por prever, adaptarse y cuidar cada fase del proceso, incluso en contextos de alta demanda. Así, la compañía garantiza estancias memorables sin perder la cercanía ni la excelencia que tanto les define.

Un modelo integral y tres líneas complementarias

Bajo una única marca, Abahana articula tres líneas de negocio que responden a diferentes perfiles y necesidades:

Abahana Villas, su línea de alquiler turístico selecto.

Abahana Luxe, dedicada a la gestión de joyas arquitectónicas únicas.

Abahana Sales, especializada en transacciones inmobiliarias con criterio y profesionalidad.

Todo ello bajo un modelo de gestión integral que incluye servicios de mantenimiento, seguros y asesoramiento, asegurando tranquilidad tanto a propietarios como a huéspedes.

Tecnología con alma: innovación humana

En un sector que apenas exploraba lo digital, Abahana fue pionera en apostar por la tecnología como puente, no como fin. El concepto de “innovación humana” define su enfoque: personas que trabajan con inteligencia, propósito y sensibilidad, combinando lo mejor del mundo digital con el valor insustituible de lo humano.

La empresa ha demostrado que es posible crecer sin renunciar a su esencia. La autenticidad, el respeto al entorno, la sostenibilidad y el compromiso con los proveedores locales son parte de una visión de futuro que apuesta por la excelencia operativa sin perder el arraigo.

De cara al verano 2026, esta filosofía cobra aún más fuerza: la tecnología y el análisis predictivo permiten a Abahana afinar procesos, planificar mejor y personalizar aún más la experiencia. Así, anticiparse no sólo es un gesto estratégico, sino una forma de cuidar al cliente y mejorar su experiencia desde el primer momento.

Espacios con alma, experiencias memorables

Las villas gestionadas por Abahana son más que alojamientos: son espacios con alma, diseñados para ofrecer a familias, grupos de amigos o viajeros exigentes un verdadero hogar temporal en el Mediterráneo. Cada detalle está pensado para que la experiencia sea cómoda, fluida y profundamente memorable.

A medida que se diseña la propuesta para 2026, el foco se mantiene claro: experiencias que dejen huella, con un equilibrio perfecto entre estética, funcionalidad y emoción.

Un legado con futuro

La esencia de Abahana sigue firmemente ligada a la figura de su máximo impulsor, David Alonso Roth, cuyo legado se refleja en cada avance y en cada decisión que mira al futuro con determinación y sentido.

En un entorno turístico en constante evolución, Abahana reafirma su vocación: ser una compañía cercana, exigente e innovadora, capaz de transformar el turismo desde el compromiso y con propósito.