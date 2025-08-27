DEICHMANN lanza su campaña de “vuelta al cole”

miércoles 27 de agosto de 2025 , 09:26h

DEICHMANN Calzados, filial del grupo alemán DEICHMANN, primer minorista de calzado de Europa, presenta su nueva campaña “BACK TO SCHOOL”. Con esta nueva campaña de “vuelta al cole”, DEICHMANN celebra el inicio del curso escolar como un momento de nuevos comienzos. El mayor minorista de calzado de Europa presenta su selección de reconocidas marcas deportivas como Nike, Adidas, Puma y Fila, aportando un soplo de aire fresco a las aulas con un storytelling de estilo cinematográfico. La campaña se difundirá del 28 de julio al 14 de septiembre de 2025 en toda Europa a través de televisión, OLV, redes sociales, la tienda online, en puntos de venta físicos y mediante newsletters, acompañada de acciones de relaciones públicas.

La campaña pone el foco en zapatillas y accesorios para niños, adolescentes y jóvenes adultos, con NIKE como marca protagonista, acompañada de Adidas, Puma y Fila. La colección incluye las últimas zapatillas de tendencia y deportivas indoor con suela que no deja marcas, así como mochilas, bolsas y gorras a juego: todo lo necesario para un comienzo de curso con estilo y a un precio asequible.

Estética “high school” llena de energía

Bajo el lema “New Beginnings”, DEICHMANN celebra la magia del primer día de clase tras las vacaciones de verano. El spot captura este momento, inspirado en las míticas películas de instituto de los años noventa. Colores retro, cámara lenta, motion blur… una estética familiar, pero a la vez moderna y llena de energía. Un pasillo vacío. Silencio absoluto. Después, un beat: sonidos aleatorios como puertas de taquillas golpeándose, pasos resonando y el chirrido de las zapatillas, que se funden en una poderosa banda sonora. El simple gesto de abrir la puerta del colegio desencadena una ola de energía.

“La escuela es más que un lugar: es un escenario, un punto de encuentro y un terreno de juego al mismo tiempo. El primer día de clase tras las vacaciones de verano es el inicio de algo grande - y lo homenajeamos y celebramos en nuestra nueva campaña de vuelta al cole, presentando los productos adecuados junto a Nike & Co.”, explica Marcel Nawrath, Director Global de Creación y Gestión de Marca en DEICHMANN.

Público objetivo: niños, adolescentes y jóvenes adultos con sensibilidad fashion

El casting pone en valor la personalidad y la autenticidad, apelando a un público cosmopolita y con interés por la moda. “Back to School” se dirige tanto a familias con niños y adolescentes en edad escolar, como a jóvenes adultos con un estilo de vida activo y auténtico, que valoran la moda, la calidad y una buena relación calidad-precio.

“Con “Back to School” combinamos energía fashion, una puesta en escena creativa y una declaración clara: DEICHMANN hace que volver a clase sea estiloso – y accesible para todos”, añade Lukas Kaiser, Vicepresidente del Global Brand Competence Center de DEICHMANN.

Producción creativa in-house

Una vez más, la campaña ha sido desarrollada internamente bajo la dirección creativa de Marcel Nawrath, Head of Global Creation and Brand Management y Executive Creative Director.