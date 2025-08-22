Ramón Tebar debutará en el Festival de Macerata

viernes 22 de agosto de 2025 , 08:02h

Continuando con su lista de debuts para la próxima temporada, el director español Ramón Tebar dirigirá por primera vez en uno de los festivales de verano más prestigiosos de Italia: el Festival de Macerata.

Este festival italiano se celebra en el histórico Sferisterio Arena, uno de los recintos al aire libre más tradicionales para ópera y conciertos.

Ramón Tebar dirigirá la popular cantata Carmina Burana de Carl Orff con la Orquesta Filarmónica Marchigiana el 7 de agosto de 2026 a las 21:00 h.

Macerata apostará por los directores españoles Negrín y Tebar, en 2026

Macerata acaba de anunciar ya su programación para 2026, que ofrecerá los siguientes títulos: Nabucco e Il Trovatore de Verdi, El Barbero de Sevilla de Rossini y Carmina Burana de Carl Orff. A falta de conocer aún los elencos completos, que se comunicarán más adelante, el director artístico de la cita, Marco Vinco, ha trasladado que habrá dos directores españoles en la próxima edición.

Se podrá ver, como en el Teatro Real de Madrid la próxima temporada, la producción de Trovatore del director de escena Francisco Negrín. Mientras, el valenciano Ramón Tebar se hará cargo de la popular cantata de Orff.