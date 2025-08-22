Las Amargas Lágrimas de Petra Von Kant llega(n) al Teatro Bellas Artes

viernes 22 de agosto de 2025 , 08:05h

Las Amargas Lágrimas de Petra Von Kant, escrita por el prestigioso director de cine y teatro alemán Rainer Werner Fassbinder y dirigida por Rakel Camacho, llega al Teatro Bellas Artes de Madrid, del 4 al 28 de septiembre, con un elenco de lujo formado por Ana Torrent, Aura Garrido, Maribel Vitar, Julia Monje y María Luisa San José.

Esta obra, elogiada por la crítica internacional desde su estreno en 1971, retrata el desamor romántico desde una perspectiva y un universo femenino bajo la propuesta de una puesta en escena audaz y de gran carga estética que posiciona a la directora, Rakel Camacho, como una de las voces más destacadas de la escena actual.

En la parte artística, la escenografía corre a cargo de Luis Crespo, mientras que el diseño de vestuario es obra de Pier Paolo Álvaro y Roger Portal y el de iluminación de Mariano Polo.

Sinopsis

Petra von Kant, una reconocida diseñadora de moda que acaba de romper con su segundo marido, convive con su secretaria, una joven de origen modesto. Pronto, Petra se siente profundamente atraída por ella y le promete lanzarla al estrellato como modelo internacional. Lo que comienza como una promesa de éxito se transforma en una tormentosa relación entre ambas..

Duración 1 hora y 25 minutos.