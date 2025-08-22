Grandes partituras del cine de los años 80 sonarán el 23 de agosto en SONAFILM

viernes 22 de agosto de 2025 , 07:59h

Las bandas sonoras de grandes clásicos del cine de los 80 como “Regreso al Futuro”, “Conan”, “Rocky” o “Depredador”, entre otros, sonarán en directo el sábado 23 de agosto a las 23:00 horas en el concierto “80 y ¡Acción!”, que tendrá lugar en la Plaza de Toros de Ondara(03760, Alicante).

Un espectáculo sinfónico de gran formato interpretado por la Universal Symphony Orchestra, dirigida por José Martínez Colomina, y que pondrá punto y final a la séptima edición de SONAFILM, el Festival de Música de Cine Marina Alta.

Así, “80 y ¡Acción!” propone un recorrido musical por algunos de los títulos más míticos de aquella década, con partituras que ya forman parte de la memoria colectiva. Además, el evento contará con la presencia del compositor estadounidense Vince DiCola, autor de las bandas sonoras de “Rocky IV” (1985) y “Transformers: The Movie” (1986).

Javier Gil, director de SONAFILM, ha destacado la importancia de la música cinematográfica de los años 80: “Aquella década convirtió las bandas sonoras en auténticos himnos generacionales. En SONAFILM queremos revivir esa energía inconfundible, traerla al presente y hacer que el público vuelva a sentir que una orquesta puede levantar del asiento igual que lo hacía una persecución en ‘Regreso al futuro’ o un combate en ‘Rocky IV’.”