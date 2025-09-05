Singapore Airlines presenta un innovador vídeo de seguridad en sus vuelos

viernes 05 de septiembre de 2025 , 09:18h

Singapore Airlines (SIA) ha presentado su nuevo vídeo de seguridad a bordo, que transmite de forma creativa las instrucciones esenciales de seguridad mientras lleva a los clientes en un recorrido por los diversos y vibrantes lugares emblemáticos, barrios y comunidades de Singapur.

Producido en colaboración con la Oficina de Turismo de Singapur (STB), el vídeo muestra a la tripulación de cabina de SIA visitando lugares destacados como el Esplanade, Gardens by the Bay, Sentosa, Lau Pa Sat y Jurong Lake Gardens. Allí interactúan con comunidades locales, como un grupo que bailan la danza del león, artistas de kolam, practicantes de silat y miembros de un grupo de aquagym, quienes ayudan a escenificar los procedimientos de seguridad a bordo.

El vídeo combina imágenes reales con efectos de acuarela, invitando a los espectadores a descubrir el rico patrimonio multicultural de Singapur y su escena artística. El tratamiento artístico se inspira en el dinámico panorama cultural de la ciudad, reflejado en murales icónicos que narran su historia y tradiciones.

Vinod Kannan, vicepresidente sénior de ventas y marketing de Singapore Airlines, señala: “Este vídeo presenta de manera creativa información vital sobre seguridad mientras muestra la diversidad cultural, los paisajes y las comunidades vibrantes de Singapur. La seguridad sigue siendo nuestra prioridad absoluta, por lo que cada escena ha sido cuidadosamente diseñada para reforzar estos mensajes esenciales. Esperamos que el vídeo resuene entre los singapurenses y residentes, evocando un sentimiento de hogar cada vez que lo vean a bordo, a la vez que ofrece a los visitantes una atractiva introducción a nuestro hermoso estado insular y a sus innumerables atractivos”.

Por su parte, Kenneth Lim, subdirector ejecutivo del grupo de marketing de la Oficina de Turismo de Singapur, añade: “El nuevo vídeo de seguridad a bordo de Singapore Airlines celebra la diversidad de nuestras comunidades y nuestra rica cultura. Esta alianza estratégica nos permite mostrar el carácter único de Singapur a millones de viajeros en todo el mundo, reforzando al mismo tiempo nuestra posición como destino preferente tanto para negocios como para ocio”.

El nuevo vídeo de seguridad a bordo también está disponible a partir de hoy en los canales de Facebook, Instagram, LinkedIn, X, TikTok y YouTube de SIA. Se empezará a proyectar progresivamente en todos los vuelos de SIA a finales de octubre de 2025.