Vacheron Constantin presenta su nuevo reloj Les Cabinotiers Cosmica Duo

Vacheron Constantin celebra su 270º Aniversario y su búsqueda de la excelencia con una nueva serie de relojes les Cabinotiers titulada «La Quête», que rinde homenaje a la astronomía y a las odiseas de tiempos lejanos. Estas piezas, que representan importantes retos técnicos y estéticos, destacan la experiencia de Vacheron Constantin en la creación de relojes con grandes complicaciones, realzados por los oficios artísticos.

El Cosmica Duo – Gran Complicación, una edición de una sola pieza, muestra dos mundos gracias a un ingenioso sistema de reversibilidad: una esfera transporta a los observadores a las estrellas, mientras que la otra los sumerge en el arte cinético del nuevo Calibre 2756-B1. Las funciones astronómicas son el foco principal de este reloj con gran complicación, que también incorpora una repetición de minutos y un tourbillon.

Este reloj de doble cara cuenta con 24 complicaciones, principalmente astronómicas, e incluye una repetición de minutos y un regulador de tourbillon, orquestado por el nuevo Calibre 2756-B1. Este movimiento, que necesitó cuatro años de desarrollo, es producido a partir de la base del Calibre 2756 presentado en 2020. El movimiento base que impulsa la repetición de minutos y el tourbillon ha sufrido algunas modificaciones, mientras que las dos placas adicionales se han remodelado casi por completo. Uno controla el calendario perpetuo y el mapa celeste; el otro se utiliza para las indicaciones astronómicas.

Una esfera, principalmente en tonos azules, ofrece un viaje sideral, además de las referencias de hora y calendario esenciales. La simetría de la esfera, que garantiza una legibilidad clara de las indicaciones, oculta la complejidad de su construcción, que consta de 22 piezas. El contador descentrado de las horas y los minutos también muestra un mapa celeste del hemisferio norte. Mientras gira, reproduce el movimiento de las constelaciones en función de la duración de un día sideral, marcado en la periferia.

Tomando como punto de referencia una estrella fija en el cielo, el tiempo que tarda la Tierra en completar un día sideral o una rotación de 360 ° es exactamente de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Dado que la Tierra gira sobre su eje mientras gira alrededor del Sol, tarda unos cuatro minutos menos que un día natural para volver a su posición original en relación con la estrella determinada. Una elipse de color claro resalta lo que el observador puede ver en tiempo real.

El modelo Cosmica Duo – Gran Complicación, un reloj astronómico de gran complejidad, es también un reloj musical con repetición de minutos. Para crear este mecanismo de sonería a la carta, que dada su dimensión melódica, es una de las complicaciones relojeras más delicadas, los ingenieros y maestros relojeros de Vacheron Constantin se inspiraron en el trabajo realizado en el reloj La Tour de l’Île 2005. Cabe destacar el regulador de sonería, introducido en ese reloj, que regula el golpe de los gongs dado por los martillos. Este sistema, visible a través de la esfera calada a las 8 horas, regula perfectamente la duración de las secuencias musicales que suenan para las horas, los cuartos y los minutos.

La primera esfera es azul ultramar, con un mapa celeste sobre un disco muy fino, de solo 0,25 mm de grosor, que gira bajo un cristal de zafiro grabado por metalización; el horizonte se define en función de la posición geográfica del portador. Todos los elementos de la esfera han sido delicadamente acabados: las inserciones de nácar del círculo de las horas sideral están tintadas de azul; la esfera opalina presenta un borde exterior con acabado satinado circular, mientras que los contadores de fecha cuentan con un acabado satinado circular con centros azul celeste; los índices de oro blanco están lacados y el borde del mapa celeste está acanalado.

El reverso es radicalmente diferente. La reserva de marcha, las fases lunares y las indicaciones de día y noche y de salida y puesta del sol están marcadas en discretas inserciones de nácar teñido de azul, de forma que la legibilidad está garantizada y se impregna de carácter un Calibre 2756-B1 esqueletado ya de por sí complejo.