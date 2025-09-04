Roma, próxima parada en gira de Afanador del BNE

jueves 04 de septiembre de 2025 , 09:31h

El Ballet Nacional de España, dirigido por Rubén Olmo, estrena Afanador del 4 al 5 de septiembre en el Teatro de la Ópera de Roma, con motivo de la 40ª edición del Festival RomaEuropa.

‘Afanador’ será la obra encargada de la apertura de la 40ª edición del Festival RomaEuropa. Un evento multitudinario que albergará obras de grandes figuras de la música, danza y el teatro tanto nacionales como internacionales.

La gran apuesta del Ballet Nacional de España aterrizará en el emblemático Teatro de la Ópera de Roma, también conocido como el Teatro Constanzi.

Son miles de espectadores los que ya han podido disfrutar de este apasionante espectáculo del Ballet Nacional de España. En esta nueva temporada 25-26, Afanador llegará a los escenarios de: Austria (St. Pölten), Bélgica (Brujas), Francia (Grenable, Cannes, Aix- en- Provence y París), Alemania (Ludwigsburg). y España (Santander y Pamplona).

Afanador muestra la mirada surrealista del fotógrafo Ruven Afanador sobre el flamenco a través del lenguaje de la danza, y anima al espectador a descubrir un universo construido desde la fascinación y el deseo. Los aclamados trabajos del artista colombiano Afanador, Ángel gitano y Mil Besos, son el punto de partida para crear este espectáculo en el que la danza española se une a la danza contemporánea para “ver el mundo del flamenco a través de una lente deformante, que es una lente que parte del sueño, del deseo, de la memoria”, según ha explicado Marcos Morau, responsable de la idea y de la dirección artística de Afanador.

Su estreno en 2023 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla fue el pistoletazo de salida de una larga cosecha de giras y éxitos. Afanador ha llenado escenarios como del Teatro Real (Madrid), Teatro Mira (Pozuelo de Alarcón), Teatros del Canal (Madrid), Les Arts (Valencia), el Gran Teatre del Liceu (Barcelona), Teatro Yelmaru-ro (Yeosu, Corea), Teatro GS Arts Center (Seúl, Corea) y el Teatro de la Zarzuela (Madrid).

“Afanador es un ejemplo de que el diálogo entre diferentes disciplinas artísticas sale ganando cuando se hace sin prejuicios” y de que “la danza española siempre saldrá ganando de este intercambio, sin perder su carácter y su esencia”, ha explicado Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España, sobre lo que significa esta creación artística.

Afanador está siendo reconocida por público y crítica, de ahí la gran cantidad de galardones recibidos hasta la fecha: cinco premios Max, dos premios Thalía o los premios de la crítica de Cataluña, entre otros. Todos ellos son una muestra de la admiración del público y de la crítica a este ballet.

Continuando su labor de difusión de la Danza española, el Ballet Nacional de España acaba de publicar el folleto “Afanador para jóvenes”, escrito por Elna Matamoros. Unas páginas con las que se invitan a viajar y disfrutar con este ballet, de la mano de Ruven Afanador, Marcos Morau y los artistas del Ballet Nacional de España.

Programa:

AFANADOR

Ballet Nacional de España

Teatro de la Opera de Roma

Jueves, 4 de septiembre de 2025. 20:00h.

Viernes, 5 de septiembre de 2025. 20:00h.