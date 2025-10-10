Medea llega al Teatro Real: el BNE rinde homenaje al maestro José Granero

viernes 10 de octubre de 2025 , 08:18h

Del 16 al 19 de octubre, el Ballet Nacional de España (BNE) subirá al escenario del Teatro Real (Madrid) para rendir tributo a una figura clave en la historia de la danza española: José Granero, el maestro que revolucionó la narrativa del baile con una teatralidad única.

El programa, titulado Medea: A la memoria del maestro José Granero, combina cuatro de sus coreografías emblemáticas con dos nuevas creaciones inspiradas en su legado.

Granero (1936-2006), argentino de nacimiento y español por vocación, transformó el lenguaje de la danza española con obras que siguen vivas en los escenarios y en la memoria colectiva. Formado en el Teatro Colón de Buenos Aires y en las escuelas del New York City Ballet, Martha Graham y Hanya Holm, trabajó junto a Mariemma, Pilar López y Antonio Gades antes de fundar el Ballet Español de Madrid. Su visión narrativa y teatral del baile marcó una época.

En esta ocasión, el director del BNE, Rubén Olmo, rescata algunas de las piezas más significativas del coreógrafo, entre ellas Leyenda (Crónica de un amor no consumado), Cuentos del Guadalquivir (Paso a dos), Bolero y la icónica Medea, que ocupará la segunda parte del programa. “Medea va a ser un éxito, porque ya lo es”, asegura Olmo. “Contamos con figuras excepcionales como Eva Yerbabuena, una artista con la pureza y la fuerza necesarias para encarnar a Medea, y con Maribel Gallardo, que fue la última en interpretarla en vida del maestro. Su actuación será una gran despedida”.

Medea, estrenada en 1984, es considerada una de las grandes obras teatralizadas del flamenco, una tragedia coreográfica basada en Séneca, con dramaturgia de Miguel Narros, música de Manolo Sanlúcar y coreografía de Granero. Un espectáculo intenso y apasionado, que conquistó el Premio de la Crítica de Nueva York en 1988 y se ha convertido en una pieza esencial del repertorio español.

El homenaje incluirá también dos estrenos absolutos que revisitan el legado del maestro desde el presente: Segunda piel, de Miguel Ángel Corbacho, y Arriero, de Eduardo Martínez. Ambas obras buscan conectar el espíritu de Granero con las sensibilidades contemporáneas.

El supervisor coreográfico, Javier Palacios, lo resume así: “El Teatro Real es el escenario que merece este espectáculo. Las coreografías de Granero hacen vibrar el corazón del espectador, y eso es lo que queremos transmitir con este homenaje”.

Las funciones contarán con la Orquesta Titular del Teatro Real, dirigida por Manuel Coves, e interpretarán piezas de Albéniz, Ravel, Scarlatti, Moreno Torroba, Nin Culmell, Martínez Palacios, Sanlúcar y José Luis Greco.

Fechas y horarios

Teatro Real, Madrid