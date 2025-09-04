Excursiones, la experiencia más valorada por los españoles en los cruceros

¿Qué buscan realmente los españoles de un crucero? A la hora de elegir sus vacaciones, las excursiones se posicionan como el servicio más apreciado por los españoles a bordo (67%), así lo revela la “III Radiografía del Viajero Actual: preferencias y su relación con los cruceros”, elaborada por MSC Cruceros. Esto subraya el deseo de los viajeros de aprovechar al máximo cada escala para sumergirse en la cultura y la historia de los lugares visitados. Le siguen de cerca la comodidad del camarote (62%) y la gastronomía (62%), pero la exploración de destinos se mantiene como la prioridad.

Dentro de las excursiones, las visitas guiadas son las favoritas, con un 71% de preferencia. Los españoles valoran la oportunidad de descubrir la historia y la cultura de un lugar de la mano de un experto. Las excursiones centradas en curiosidades y rincones únicos también son muy populares (66%), mostrando un interés por experiencias auténticas y menos convencionales. Las opciones gastronómicas (39%) y las experiencias culturales (35%) también tienen su público, pero en menor medida.

Gasto medio en escala: diferencias por Comunidad Autónoma

Durante las escalas, el gasto de los españoles en tiendas y establecimientos de hostelería locales genera un impacto significativo en la economía de los destinos. Un 41% de los viajeros destina entre 50€ y 100€, mientras que otro 22% invierte entre 100€ y 500€, lo que evidencia una clara disposición a contribuir al comercio y la restauración local. Incluso los tramos de gasto más bajos, como el 28% que gasta entre 10€ y 50€, representan un flujo constante de ingresos para pequeños negocios locales. Solo una minoría residual (5%) gasta menos de 10€ o no realiza ningún desembolso, lo que subraya que la gran mayoría de los turistas realiza algún tipo de consumo que favorece la economía del lugar.

Ranking de medias de gasto por CCAA:

Extremadura: 160€

Andalucía: 159€

Catalunya: 157€

Madrid: 156€

Valenciana: 156€

Galicia: 150€

Castilla y León: 150€

Asturias: 141€

Canarias: 133€

País Vasco: 129€

Cantabria: 120€

La Rioja: 114€

Baleares: 112€

Aragón: 105€

Castilla-La Mancha: 102€

Murcia: 89€

Navarra: 69 €

El impacto de los cruceros en la elección de futuros viajes

Los cruceros no solo ofrecen una experiencia de viaje en sí mismos, sino que también actúan como una "ventana" a futuros destinos. Un significativo 69% de los españoles que han hecho un crucero se ha planteado o ha vuelto a visitar una ciudad que descubrió durante su travesía. De este grupo, el 42% se lo ha planteado, pero aún lo tiene pendiente, mientras que un 27% ya ha regresado a esa ciudad. Esto demuestra el poder de los cruceros para inspirar viajes futuros y despertar las ganas de volver a redescubrir cada destino.