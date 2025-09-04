El Hospitality Tech Forum de TIS2025 se celebrará del 22 al 24 de octubre en Sevilla

jueves 04 de septiembre de 2025 , 09:38h

La aplicación de inteligencia artificial, automatizaciones, integraciones, tecnologías emergentes, experiencias personalizadas, así como nuevas herramientas que simplifican la operativa hotelera junto a ejemplos de sostenibilidad aplicada y real, llenarán la agenda para los hoteleros que no se pierden TIS-Tourism Innovation Summit 2025, y que tendrá lugar del 22 al 24 de octubre en Sevilla. En el marco del evento, se celebra el Hospitality Tech Forum, que se consolida como una de las agendas clave dentro del Tourism Innovation Global Summit, el mayor foro de innovación y digitalización para la industria turística, donde se sientan las bases del turismo del futuro. En él, se darán cita directivos de referencia de cadenas hoteleras nacionales e internacionales —como IHG Hotels & Resorts, Hyatt Hotels Corporation, Accor, Barceló Group, Minor Hotels, Sercotel, SmartRental Group o Intelier Hotels & Suites— para reflexionar sobre los profundos cambios que está experimentando la industria hotelera.

Uno de los grandes ejes del foro será cómo las grandes cadenas hoteleras internacionales adaptan sus estrategias globales al mercado local. Expertos como: Helena Burstedt, Regional Vice President Development en Hyatt Hotels Corporation; Coré Martín, VP Development Spain & Portugal en Accor; y Diego Álvarez, Director of Development Iberia en IHG Hotels & Resorts, debatirán sobre cómo aterrizar sus propuestas al contexto específico del cliente nacional sin perder coherencia de marca ni capacidad de innovación. Este reto de equilibrio entre estandarización y personalización se ha convertido en una palanca clave para ofrecer experiencias auténticas que conecten con el entorno y, al mismo tiempo, refuercen el posicionamiento internacional de las cadenas.

Otro de los grandes temas que se abordarán es el de la sostenibilidad operativa real, más allá de los eslóganes. El Hospitality Tech Forum, de la mano de ponentes como Jean-Baptiste Roussel, CSR Project Director Europe and North Africa en Accor, pondrá sobre la mesa cómo traducir los objetivos ESG en decisiones y acciones concretas dentro del hotel: desde la reducción efectiva de residuos hasta el diseño de sistemas energéticos eficientes, pasando por la formación del personal, la implicación de proveedores locales y la necesidad de comunicar los avances con honestidad, evitando el greenwashing y construyendo relaciones de confianza con los huéspedes.

En el terreno tecnológico, la inteligencia artificial será protagonista de varias sesiones en las que se analizará su aplicación práctica más allá del marketing: herramientas de predicción de demanda, optimización de precios, automatización de procesos o personalización de servicios están transformando no solo la experiencia del cliente, sino también la eficiencia operativa interna y la calidad en la toma de decisiones de los propios establecimientos hoteleros. De esta forma, los más de 8.000 profesionales asistentes a TIS2025 podrán contrastar modelos de implementación que superan la adopción aislada de soluciones y plantean estrategias tecnológicas integradas y sostenibles en el tiempo.

Para impulsar la rentabilidad en entornos menos favorables, el foro, con líderes como Iker Llano, CEO de Intelier Hotels & Suites, explorará paralelamente fórmulas innovadoras para activar la demanda en periodos de menor ocupación, compartiendo enfoques para convertir estos momentos de baja demanda en oportunidades para explorar nuevos nichos. Desde la captación de nómadas digitales y viajeros locales hasta la creación de productos orientados al bienestar, la salud o el turismo cultural, el objetivo es diversificar audiencias y reforzar la conexión con el territorio, ganando resiliencia frente a la estacionalidad.

Entre los temas más sensibles, no pueden obviarse algunas problemáticas del sector como el ausentismo laboral, algo que no debe tratarse solo como un síntoma coyuntural, sino como una señal de alerta ante modelos organizativos agotados, que requieren una revisión profunda de la cultura corporativa, el bienestar del empleado y la flexibilidad operativa. De ello hablarán expertos de la talla de Javier Tausía, CEO de DeLuna Hotels, y Rodrigo Fitaroni, CEO de MarSenses Hotels & Homes.

Especial atención tendrá también el renacimiento del hostel, un fenómeno que está transformando la imagen tradicional de este tipo de alojamiento, asociado históricamente al bajo coste, para posicionarlo como una categoría lifestyle en auge. A través de nuevos enfoques en diseño, comunidad, coliving y eventos, los hostels están atrayendo a un público joven, dinámico y global. En este contexto, Carlos Escoda, CEO de SmartRental Group; Ramón Jiménez, CEO de The Loft House; y Carlos Cano, Managing Director en Latroupe Hostels (Azora), compartirán su visión sobre cómo este modelo se está consolidando como una propuesta escalable, con identidad propia y fuentes de ingresos diversificadas.

Además de estos grandes bloques temáticos, el Hospitality Tech Forum abrirá espacios de reflexión sobre cuestiones emergentes que están ganando peso en la agenda sectorial. Así, abordará la convergencia entre hoteles y alojamientos turísticos, en un momento en el que las líneas se difuminan y ambos modelos comparten cada vez más retos y herramientas. También se explorará cómo humanizar la experiencia digital, recuperando el valor del contacto emocional en un contexto de automatización creciente.

Igualmente, se pondrán sobre la mesa los modelos innovadores de alojamiento experiencial, la búsqueda de eficiencia real en la sostenibilidad (especialmente en la gestión del agua, la energía y los residuos), y el papel estratégico que juegan las asociaciones y redes de colaboración en la competitividad de los hoteles independientes.

Con esta nueva edición del Hospitality Tech Forum, TIS2025 se consolida como el evento imprescindible para los líderes que están dando forma al futuro del turismo y la hospitalidad, y como un espacio de referencia internacional para anticipar tendencias, compartir soluciones reales y construir un modelo de industria más inteligente, humana y sostenible.