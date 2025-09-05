El festival Just Veg celebra su 5º aniversario con un menú exclusivo de Fabrizio Marino

viernes 05 de septiembre de 2025 , 08:57h

Deja atrás las ensaladas sin gracia y los menús predecibles. Este octubre, el festival Just Veg en el galardonado Atmosphere Kanifusi celebra su 5º aniversario, declarando una vez más, que la cocina plant- based puede ser deliciosa e inolvidable.

Desde el 3 de octubre de 2025 hasta el día 9 del mismo mes, el festival ofrecerá un menú exclusivo para la cena «Just Veg Festive», elaborado por el chef Fabrizio Marino. Este innovador cocinero toscano, famoso por poner de moda la cocina vegana y vegetariana creativa, es conocido por sus platos que transforman frutas, verduras y hierbas en historias vibrantes.

Sin embargo, no solo se trata de comida. El exclusivo menú se maridará con vinos de cinco bodegas asociadas distintivas. Como novedad este año está Bottega SpA, la galardonada bodega italiana, que no solo presenta sus aclamados vinos, sino también tres grapas artesanales, añade profundidad y estilo a las creaciones del chef Fabrizio, que se unen a Champagne Guy Charbaut, Bodegas Viñátigo, Glenelly Estate y Martín Códax en una selección que celebra la artesanía.

“La comida debe emocionarte. Tiene que desafiar lo que crees saber”, afirma el chef Fabrizio. “Es un privilegio compartir mi filosofía culinaria en un entorno tan extraordinario. Por eso sigo volviendo al Just Veg Festival, porque aquí, en Atmosphere Kanifushi, podemos experimentar, sorprender y crear algo digno de recordar”.

El galardonado Chef Fabrizio Marino vuelve con un impresionante menú de edición limitada en Atmosphere Kanifushi.

En cinco años, el festival Just Veg ha pasado de ser una curiosidad a lograr convertirse en un evento de culto, labrándose un hueco en el mapa culinario internacional. Con un público fiel, una hospitalidad de primera clase y un entorno que parece casi irreal, Atmosphere Kanifushi demuestra que las Maldivas no solo son playas de ensueño, sino que también son un lugar donde el sabor es el protagonista. «La comida vegetal puede contribuir a un estilo de vida saludable y, lo que es más importante, puede ser rica y sabrosa cuando se elabora con imaginación y cuidado», afirma Raman Gomathi, director de Alimentos y Bebidas de Atmosphere Kanifushi.

El Just Veg Festival 2025 tendrá lugar del 3 al 9 de octubre de 2025 en Atmosphere Kanifushi, Maldivas. Las cenas exclusivas en el restaurante de autor Just Veg están abiertas a todos los huéspedes con reserva previa como parte del Atmosphere Kanifushi Plan™.