Bottega lleva su arte del vino a Kanifushi con una experiencia exclusiva

Atmosphere Kanifushi será el escenario de un brillante encuentro entre el alma maldiva y la maestría italiana del 4 al 6 de diciembre, cuando Atmosphere Core presente una celebración de tres días junto a Bottega SpA, una de las bodegas más emblemáticas del estilo de vida italiano.

Según comenta Sandro Bottega, presidente y CEO de Bottega SpA: «Las Maldivas son un destino icónico, un auténtico paraíso para el descanso y el buceo. Nos enorgullece estar presentes con nuestra selección de vinos en el resort Atmosphere Kanifushi, como expresión de una hospitalidad refinada que encaja a la perfección con el estilo de vida italiano. Estoy seguro de que esta experiencia de tres días, en nombre del Prosecco, hará que la filosofía de Bottega se encuentre con el alma de la isla».

El primer día, Just Veg, el primer restaurante vegetariano de Maldivas, ofrecerá menús especiales de almuerzo y cena creados por el reconocido chef italiano Fabrizio Marino, armonizados con los mejores vinos de Bottega.

La celebración continuará al día siguiente en Pier Six, con una refinada experiencia gastronómica protagonizada por maridajes de mariscos, seguida de una velada en la que cócteles dorados, teppanyaki al fuego y guiños al carnaval veneciano serán los protagonistas, todo ello enmarcado por las espectaculares vistas a la laguna.

El evento culminará con la Bottega Gala Gold Dinner, una cena de gala en la playa en la que todos los huéspedes del resort brindarán con GOLD Prosecco DOC en copas doradas de bajo un cielo estrellado, al ritmo de bandas en directo y sesiones de DJ. El ritmo del océano marcará la atmósfera de una noche de elegancia y placer, donde cada detalle —desde la gastronomía y el vino hasta la música y la puesta en escena— se combinará para crear recuerdos que perdurarán en el tiempo.

La sumiller jefe de Bottega, Elena Schipani, será la encargada de conducir las catas, guiando a los invitados a través de la historia y el espíritu de cada vino. Todos los eventos estarán incluidos en el Kanifushi Plan™, previa reserva y sujetos a disponibilidad. «Atmosphere Kanifushi ha sido reconocido desde siempre por su creatividad culinaria y su servicio cercano», señala Raman Gomathi, director de Alimentos y Bebidas. «Este Golden Wine Encounter refleja nuestra convicción de que las mejores experiencias son aquellas que combinan arte y autenticidad. Nuestro equipo ha puesto todo su corazón en diseñar esta celebración única, un verdadero reflejo de nuestra filosofía Joy of Giving».

Esta celebración dorada refleja también los vínculos cada vez más estrechos entre Atmosphere Core e Italia. En 2026, el grupo inaugurará su primer establecimiento en Europa, BORGO MONCHIERO Heritage by Atmosphere, en Piamonte, una región célebre por sus ondulantes viñedos y su excepcional gastronomía. Así, la colaboración con Bottega SpA, junto con la inspiración culinaria del reconocido chef Fabrizio Marino, ofrece un anticipo de ese viaje, donde el alma maldiva se une a la sensibilidad artística italiana.

Con una historia familiar que abarca cuatro generaciones, Bottega SpA encarna la calidad, la autenticidad y el diseño atemporal, valores que comparte con Atmosphere Core. Juntas, ambas firmas invitan a los huéspedes a una celebración brillante, donde el buen vino se fusiona con la alegría de la vida isleña.